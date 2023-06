Schlagwerker begeisterten mit Vielfalt an Instrumenten

Aufgrund der zahlreichen Programmbeiträge wurde das Abschlusskonzert der Schlagwerkklasse von Musikschullehrer Michael Treadaway der Musikschule Thayatal in Oberndorf-Raabs diesmal in zwei Teilen ausgetragen.

Bei Belegung des Hauptfaches „Schlagwerk-Orchester“ wird eine Vielzahl von Instrumenten gelehrt. Musiziert wird sowohl an der Kleinen Trommel, der Großen Trommel, den Cinellen und den Percussioninstrumenten, als auch am Drum-Set, den Pauken und den Mallets (Xylophon, Vibraphon, Marimbaphon, Glockenspiel) etc. Die Schüler wollten an diesem Abend demnach mit mindestens zwei und bis zu sieben kurzen Beiträgen ihre musikalischen Fortschritte unter Beweis stellen.

Im ersten Teil konnten die jüngeren Trommler mit tollen Leistungen aufzeigen. Sowohl solistische Stücke, als auch Rhythmen als Duett und Trio vorgetragen, gestalteten die Darbietungen abwechslungsreich. Viel Freude bereitete den Bühnen-Debutanten Julia Vsetecka aus Drosendorf und Fabian Baumgartner aus Aigen ihr erstmaliges Spielen vor großem Publikum. Im zweiten Teil gaben dann die fortgeschrittenen Schüler in ihrer Rolle als Vorbilder für die Anfänger den Takt an. Sowohl klassische als auch mit „Easy Stick Tricks“ gespickte Kompositionen wurden bravourös gemeistert. Auf das schwierige Genre des „Jazz“ wagten sich etliche Schüler zum ersten Mal. Besonders beliebt sind nach wie vor die Rock-Rhythmen des Komponisten Tom Hapke .

Michael Hauer aus Modsiedl spielte einen Teil seines Programmes ab, mit welchem er im Juli bei der Ablegung des „Jungmusikerleistungsabzeichens in Silber“ die Prüferjury von seinen herausragenden Qualitäten als Percussionist zu überzeugen versuchen wird. Völlig entfesselt performte er das Stück „Fireworks“ von John O`Reilly am Drumset. Bei dem allseits bekannten Xylophon-Stück „Erinnerung an Zirkus Renz“ von Gustav Peter wurde Michael professionell von Mathias Nothmüller am Klavier begleitet.

Den Höhepunkt stellte ein eigens für dieses Klassenkonzert zusammengestelltes Ensemble bestehend aus zwölf Schlagzeugern dar. Mit „Ritmo bagatello“ und „Trommel-Marsch“ versetzten sie die Zuhörer in begeistertes Staunen.

Als Draufgabe gab es das Stück „Pop Station“ zu hören, mit dem sich die Musiker Mitte November des vergangenen Jahres beim Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes einen „ausgezeichneten Erfolg“ erspielen konnten.