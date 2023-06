Drei „goldene Prüflinge“ bestanden

Drei Abschlussprüfungen fanden am 10. Juni an der Musikschule Thayatal statt. Als Musikschüler ist dies die letzte und anspruchsvollste Prüfung, der man sich unterziehen kann, und setzt voraus, dass ein hohes spieltechnisches Können im Laufe der Unterrichtsjahre erreicht wurde.

Aus den Reihen der Blechbläser traten zwei Schüler an, welche von Bernhard Engel die letzten Jahre über unterrichtet und auf die Prüfung vorbereitet wurden. Aus dem Standort Oberndorf bei Raabs trat Andrea Nothmüller an, Benjamin Riedl aus dem Standort Langau fand sich ebenfalls ein um einen internen Prüfungsteil sowie den öffentlichen konzertanten Teil bestehend aus solistischen Werken der Trompetenliteratur und einem Ensemblebeitrag darzubringen. Für ein wohlklingendes Blechbläserquartett fanden die beiden Prüfungskandidaten Unterstützung von Daniel Bauer an der Tuba und Sabine Kloiber an der Posaune. Bei Abschlussprüfungen ist es obligat, mehrere fachlich erprobte Prüfer für eine Prüfungskommission zu bestellen. Für das hohe Blech konnten Patrick Rapp von der Musikschule Hollabrunn sowie Andreas Trauner von der W. A. Mozartmusikschule Horn gewonnen werden und zeichneten Andrea Nothmüller sowie Benjamin Riedl jeweils mit einem „guten Erfolg“ zur Abschlussprüfung „Gold“ an der Musikschule aus.

Aus den Reihen der Holzbläser trat Kerstin Ringl an der Querflöte aus der Klasse von Birgit Karoh an. Hier konnten Elisabeth Messmann, ebenfalls Lehrerin für Querflöte an der Musikschule Thayatal am Standort Langau, sowie Riccarda Schrey, Leiterin der Albert Reiter Musikschule in Waidhofen, zur Bewertung bestellt werden. Kerstin Ringl eröffnete den Konzertteil mittels Flötentrio, bei dem die Schülerinnen Juliane Müller und Anna Appeltauer mitwirkten. Bei den solistische Werken vollbrachte Klavierlehrer und Korrepetitor Christoph Eberhardt wie auch bei den Trompetenprüfungen gewohnte Höchstleistungen im Begleiten der Goldkandidaten. Kerstin Ringl durfte sich über das Prädikat eines „ausgezeichneten Erfolges“ bei der Abschlussprüfung „Gold“ freuen.

Den Vorsitz der Prüfungen hatte Musikschulleiter Michael Treadaway, der allen drei Kandidaten zu den Erfolgen gratulierte und die Urkunden vor Publikum überreichte. Da alle drei Musiker bei Blasmusikvereinen aktiv sind, erhalten sie in Kürze auch vom Niederösterreichischen Blasmusikverband das „Leistungsabzeichen in Gold“ und dürfen sich auf die Verleihung durch ihre Vereine freuen. Andrea Nothmüller ist Mitglied der Jugendkapelle Raabs, Kerstin Ringl ebenfalls sowie bei den Rossinger Musikanten und Benjamin Riedl spielt beim Grenzlandmusikverein Zissersdorf.