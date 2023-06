Abschnittsfeuerwehrbewerb Dreifachsieg für die Feuerwehr Matzles bei Bewerb in Vestenpoppen

Bronze ohne Alterspunkte / Eigene: Tobias Ungar (FF Brunn), Florian Kozar (FF Eulenbach), Harald Wolf (FF Kaltenbach), Thomas Gegenbauer (FF Matzles), Jürgen Reininger (FF Großgerharts) und Tobias Süss (FF Grafenschlag). Foto: Michael Schwab

N ach dem starken Auftritt beim Saugerkuppeln in Großgerharts in der vergangenen Woche legte die Feuerwehr Matzles beim Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb in Vestenpoppen am 3. Juni nochmal nach: In beiden Bronze-Wertungen (mit und ohne Alterspunkte) sowie in Silber ohne Alterspunkte ging der Sieg jeweils an Bewerbsgruppen aus Matzles.

Insgesamt 43 Gruppen traten bei dem von der Feuerwehr Vestenpoppen-Wohlfahrts ausgerichteten Bewerb an. Dies seien zwar, wie Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Kurt Liball bei der Siegerverkündung anmerkte, nicht so viele wie in den besten Zeiten, aber man sei auf dem richtigen Weg, wieder zu den alten Zeiten zurückzufinden. „Spaß, Freude und Wettkampf standen heute im Vordergrund", betonte Liball. Der zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl hob die Freiwilligkeit des Einsatzes hervor: „Ihr fragt nicht, was bekomme ich dafür, kann ich mich vielleicht verletzen. Nein, ihr rückt ohne darüber nachzudenken aus und helft", sagte Waldhäusl. Damit diese Hilfe im Ernstfall schnell und professionell erfolgen kann, ist regelmäßige Übung unumgänglich. Die Vorbereitung für und die Teilnahme an Wettkämpfen sei zugleich Übung am Gerät, merkte der Bürgermeister von Waidhofen-Land, Christian Drucker, an: „Damit im Einsatz jeder weiß, wo er hingreifen muss". Die Gemeinde können die Feuerwehren zwar finanziell unterstützen. „Aber helfen müsst ihr", brachte es Drucker auf den Punkt. Auch Bundesratsabgeordnete Viktoria Hutter lobte die Feuerwehrleute für die Teilnahme am Wettkampf mit dem Ziel, für den Einsatz gerüstet zu sein. Und Waldhäusl gab allen Bewerbsgruppen noch einen wichtigen Satz mit auf den Weg: „Sieger seid ihr heute alle, nur ein paar waren halt schneller".