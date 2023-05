2.500 Stunden ehrenamtlicher Einsatz für die Sicherheit von uns allen

Am Sonntag fand der Abschnittsfeuerwehrtag Dobersberg in Gastern statt. Der Bürgermeister von Gastern, Roland Datler, bedankte sich bei den Mitgliedern der Feuerwehren für ihre hohe soziale Kompetenz und ihre Einsatzbereitschaft. Zum Abschnitt gehören 34 Feuerwehren mit 84 Einsatzfahrzeugen. Insgesamt verfügt der Abschnitt über 1476 Mitglieder, das sind 43 Mitglieder pro Feuerwehr. Es gab im vergangenen Jahr 141 Einsätze, die von 1044 Mitgliedern in etwa 2.500 Stunden bewältigt wurden.

Gleich zu Beginn standen zwei besondere Ehrungen an. Gerald Dimmel, Ehrenkommandant der FF Gastern, wird das goldene Ehrenzeichen der Marktgemeinde Gastern verlieben und Gerhard Deutschmann, Kommandant der FF Gastern, wurde mit dem silbernen Ehrenzeichen der Marktgemeinde Gastern für seine Verdienste geehrt.

Unter den Ehrengästen waren unter anderem Bundesrätin Viktoria Hutter, 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, Bezirkshauptfrau Manuela Herzog, Landesfeuerwehrrat Erich Dangl, Brandrat Kurt Liball, Brandrat Franz Eggenhofer, Abschnittsbrandinspektor Harald Blei, Bürgermeister Roland Datler und Vize-Bürgermeister Franz Winkelbauer.

Bezirkshauptfrau Manuela Herzog bedankte sich bei den Feuerwehren für ihren ehrenamtlichen Einsatz: „Die beste Ausrüstung nützt nichts, wenn die Leute fehlen.“ Das Aufgabengebiet ist vielfältig und reicht von internationalen Einsätzen in Frankreich bis zu den Wetterkatastrophen aufgrund der Klimakrise.

Erich Dangl, Landesfeuerwehrrat, freut sich über das 100.000 Mitglied, das in diesem Jahr bei der Feuerwehr begrüßt werden kann.

Im Rahmen des Festes wurden zahlreiche Mitglieder geehrt und ausgezeichnet sowie die neue Tragkraftspritze von Pfarrer Gerhard Swierzek geweiht.

Ehrungen und Auszeichnungen beim Abschnittsfeuerwehrtag in Gastern

Das Katastrophenverdienstzeichen des Landes NÖ für den Einsatz beim Waldbrand in Hirschwang erhielten: Reinhard Fuchs, FF Dobersberg, und Gerhard Kössner, FF Goschenreith/Dob.

Die Verdienstmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse (Bronze) ging an Thomas Traun, FF Gastern, Franz Blei jun. und Franz Perzi, FF Kautzen, sowie Karl Dangl, FF Kleinzwettl.

Die Verdienstmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 2. Klasse (Silber) ging an Gerhard Sam und Gerhard Kainz, FF Kleinzwettl.

Das Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse (Bronze) ging an: Herbert Schmidmaier, FF Engelbrechts, Gerald Wais, FF Frühwärts, Benjamin Widhalm, FF Gastern, Gottfried Stalleker-Stangl, FF Großtaxen, Franz Mödlagl und Markus Macho, FF Illmau, Christian Dangl und Franz Plei, FF Kautzen, Malena Immervoll und Matthias Schlerizko, FF Kleinzwettl, Andreas Ott Wettstein, FF Pleßberg, Harald Winkelbauer und Stefan Böhm, FF Weißenbach.

Das Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 2. Klasse (Silber) ging an Franz Eglau, FF Großtaxen.

Das Ehrenzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für 70-jährige verdienstvolle Tätigkeit erhielt Franz Misch von der FF Pleßberg.

Das Ehrenzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für 60-jährige verdienstvolle Tätigkeit erhielten: Alois Preisinger, FF Illmau, Karl Kases, FF Kleinzwettl, Adolf Zuwach, FF Reibers-Brunn, Erich Prem, FF Schönfeld, Johann Höbinger, FF Thures und Heinz Mayrhofer, FF Waldkirchen/Thaya.

Das Ehrenzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für 50-jährige verdienstvolle Tätigkeit ging an Franz Wagner, FF Dobersberg, Heinrich Körner, FF Frühwerks, Rudolf Steiner und Herbert Österreicher, FF Gastern, Franz Altmann, Karl Gastinger und Franz Grün, FF Goschenreith/Dob, Franz Blei und Johann Hubert Hübsch, FF Kautzen, Manfred Schmid, FF Rappolz, Kurt Christian, FF Reinolz, Leopold Hahn, FF Thuma, Hans Peter Höbinger, FF Thures und Josef Strohmer, FF Waldkirchen/Thaya.

Das Ehrenzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für 40-jährige verdienstvolle Tätigkeit erhielten Manfred Leo Fuchs, FF Dobersberg, Alfred Wagner, Herbert Hirschmann und Gerhard Dangl, FF Gastern, Gerhard Pöckl, FF Göpfritzschlag, Franz Eglau, FF Großtaxen, Manfred Praschinger, Alois Wühl, Robert Haidl und Christian Dangl, FF Kautzen, Johannes Breier, FF Kleinzwettl, Walter Haidl und Günther Datler, FF Pleßberg, Helmut Strommer, FF Reibers-Brunn, Helmut Resl, FF Waldkirchen/Thaya und Johann Pasterka, FF Waldhers.

Das Ehrenzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für 25-jährige verdienstvolle Tätigkeit erhielten Martin Schuh, FF Goschenreith/Dob, Gabriele Bauer, FF Goschenreith/Ka, Michael Hofstätter und Alexander Hofstätter, FF Karlstein, Alfred Kranner, Martin Kainz und Jürgen Bartl, FF Kleinzwettl, Rene Macho, FF Pleßberg, Martin Brunner, FF Reibers-Brunn, Ernst Philipp und Markus Muthsam, FF Riegers, Johann Barkoczi, FF Schönfeld, Christian Lenz, FF Thuma und Reinhard Eipeltauer, FF Waldhers.

Musikalisch begleitete der Musikverein Dobersberg die Festveranstaltung.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.