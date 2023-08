Über 5.000 Stunden im Einsatz für die Bevölkerung

„Den vorgeschriebenen Ablauf schnell durchführen“ lautete der Befehl von Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger beim offiziellen Teil des Abschnittsfeuerwehrtages in Fistritz, da sich von Westen eine Unwetterfront rasch näherte. Das bedeutete das Einhalten einer gewissen Rededisziplin, was aber auch angesichts des noch schwülen Wetters geboten war.

Abschnittskommandant Michael Litschauer fasste einigen Zahlen und Daten über den Abschnitt Raabs zusammen, der sich aus 38 Feuerwehren mit 1.505 Mitgliedern zusammensetzt. Im Vorjahr rückten die Feuerwehrmitglieder des Abschnitts Raabs zu 349 Einsätzen aus und hielten 249 Übungen ab. Alleine für die Einsätze fielen 5.494 Stunden an. Dazu kommen 41.742 Stunden für Wartungsarbeiten an den Einsatzfahrzeugen, Tätigkeiten im Feuerwehrhaus, Dienstbesprechungen, Ausbildertätigkeiten, Durchführung von Festen und Teilnahme an Leistungsbewerben. „Arbeiten wir gemeinsam so weiter wie bisher, bei uns geht es nicht um ein paar Versprecher am Sonntag, sondern um den Schutz von Eigentum, Leib und Leben“, mahnte Litschauer.

Bürgermeister Ulrich Achleitner hob hervor, dass die ersten Schritte für den nötigen Umbau des Feuerwehrhauses nun gesetzt seien, und Bezirkshauptfrau Manuela Herzog wies angesichts der Wetterkapriolen in diesem Sommer darauf hin, wie wichtig ein funktionierendes Feuerwehrwesen sei. „Wenn die Sirene heult, seid ihr da, ganz gleich, um welchen Notfall es sich handelt“, lobte Bundesratsabgeordnete Viktoria Hutter die Feuerwehrleute. Und Viertelskommandant Erich Dangl schloss sich an: „Ihr fragt nicht, was habe ich davon und was bekomme ich dafür. Wenn die Sirene oder der Pager losgehen, fahrt ihr zum Feuerwehrhaus und leistet Hilfe.“

Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger hob die Notwendigkeit der ständigen Fort- und Weiterbildung und den im österreichweiten Vergleich sehr guten Ausrüstungsstandard der niederösterreichischen Feuerwehren hervor. „Darum ist klar, dass wir gerufen werden“, merkte Damberger mit Hinblick auf Katastrophenhilfsdiensteinsätze im In- und Ausland an.

Gelungene Überraschung: Bezirkshauptfrau Manuela Herzog, Abschnitssbrandinspektor Markus Langsteiner, Bundesrätin Viktoria Hutter, Landesfeuerwehrrat Erich Dangl, Landesfeuerwehrrat Manfred Damberger, NÖN-Redaktionsleiter Michael Schwab, Abschnittskommandant Michael Litschauer und Bürgermeister Ulrich Achleitner. Foto: Feuerwehr

Bei den zügig durchgeführten Ehrungen gab es eine unerwartete Überraschung für den anwesenden NÖN-Redaktionsleiter Michael Schwab. Er erhielt die Florianiplakette des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen überreicht. Auch Leopold Hofstätter (FF Raabs) wurde mit der Verdienstmedaille NÖLFV 3. Klasse überrascht.