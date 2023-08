Matzles Grand Prix: Mit Seifenkisten und Bobby Cars den Berg hinunter

Es galt, in drei Durchgängen mit Seifenkisten oder Bobby Cars den „Mount Matzles“ möglichst schnell und unfallfrei hinunterzufahren. Der Start erfolgte auf 569 Metern Seehöhe, das Ziel der 552 Meter langen Strecke lag auf 534 Metern.

Los ging es um 11 Uhr mit einem Übungsdurchgang zum Kennenlernen der Strecke, anschließend wurde der erste Durchgang gestartet. Die Rennteilnehmer gingen mit teils recht eigenwilligen Konstruktionen an den Start, unter anderem einer aus einer Europalette gebauten Kiste, einer Badewanne oder eine Konstruktion aus Doka-Platten. Andere orientierten sich beim Bau ihrer Gefährte an echten Rennautos - das Highlight war hier ein detailgetreuer Nachbau eines Formel Eins-Wagens.

Mit weniger Aufwand konnte man auch mit einem Bobby Car am Rennen teilnehmen. Diese eigentlich für Kinder gedachten Fahrzeuge erreichten mit dem richtigen Fahrer am Steuer durchaus beachtliche Geschwindigkeiten.

Mit jedem Durchgang wurden die Rennteilnehmer wagemutiger, es dauerte nicht lange, bis die ersten „Ausritte“ in die Botanik folgten. Eine Schrecksekunde gab es für Kurt Strohmayer-Dangl und eine Fotografin der Feuerwehr, als die Seifenkiste des Teams „Europalette“ zu schnell in die Kurve ging und beinahe in den dort befindlichen Streckenposten-Stand krachte. Die Fotografin musste sich mit einem Sprung zur Seite retten.

Foto: Michael Schwab

Ein spektakulären Renn-Event stellte die Feuerwehr Matzles am Samstag auf die Beine.

Gäbe es einen Preis für den spektakulärsten Unfall, dann müsste dieser an Patrick Stocklasser vom MSC Allentsteig gehen. Er legte mit seiner - glücklicherweise mit einem Überrollbügel ausgestatteten Seifenkiste einen doppelten Überschlag hin.

Am Ende kamen alle Teilnehmer - von ein paar Kratzen abgesehen - gut im Ziel an. Bei der Siegerehrung gab es für jedes teilnehmende Kind einer Medaille zur Erinnerungen. Die Erwachsenen feierten ihre Stockerlplätze wie in der Formel Eins mit einer Sektdusche.