Singkreis Vitis: Berührende Lieder

Eine stimmungsvolle Adventfeierstunde gestaltete der Singkreis Vitis am 3. Adventsonntag in der Pfarrkirche Vitis. Unter der Leitung von Irmgard Bauer trug der Singkreis beschauliche und berührende Lieder sowie Texte zum Advent vor. Bei den Liedern „Es wird scho glei dumpa“ und „Tragt in die Welt nun ein Licht“ wurden auch die Besucher zum Mitsingen eingeladen. Begleitet wurden die Sängerinnen von Lukas Bauer und Marlies Rößler am E-Piano, Nicole Eggenberger und Monika Oberbauer an der Gitarre sowie Sophie Bittermann an der Querflöte und an der Gitarre.

Unter den zahlreichen Besuchern war auch Pfarrer Ryszard Chycki, der sich in seinen Schlussworten beim Singkreis bedankte und besonders hervorhob, dass dieser Chor, der aus so vielen Frauen von verschiedenen Ortschaften innerhalb (und außerhalb) der Pfarre besteht, eine Einheit darstellt.

Zum Geburtstag gratuliert

Nach dem Schlusslied gratulierte der Singkreis Pfarrer Ryszard Chycki zu seinem bevorstehenden Geburtstag mit einem spontanen „Happy Birthday“. Die Einnahmen aus freiwilligen Spenden werden für die Orgelsanierung an die Pfarre Vitis übergeben.

