Gastern: Endlich wieder live

Große Freude herrschte bei den Schülern der Musikschule Thayaland, nach längerer Zeit wieder live spielen zu dürfen. Das Adventkonzert in der Pfarrkirche Gastern bot den Schülern die Möglichkeit, ihr Können vor einem größeren Publikum zu zeigen.

Den Beginn machte das Bläserensemble mit Katharina Deimel, Theresa Habisohn, Clemens Koll, Jonas Scheidl, Paul Schuster und Jakob Strohmer mit dem Lied „Floral Dance“. Lia Dangl folgte mit dem Stück „Herbstblätter“, gespielt auf dem Klavier. Ein Vater-Sohn-Duett gab es mit Dorian und Martin Winkelbauer. Dorian spielte auf der Blockflöte mit Gitarrenbegleitung von Vater Martin das „Sternen-Lied“, die „Wiegenmelodie“ und „Beim Schneeschaufeln“.

Bei einem Adventkonzert darf auch „Jingle Bells“ nicht fehlen, dies wurde von Sabia Dangl auf der Gitarre vorgetragen.

Unerwarteterweise erklang auch die Kirchenorgel. Reinhard Habisohn beschallte die Kirche mit den Klängen von „Sound Of Silence“.

In Begleitung von Theresa Habisohn spielten die Schüler anschließend „Leise rieselt der Schnee“. Das berühmte Klavierstück „Ballade pour Adeline“ von Richard Claydermann präsentierte Ina Dangl. Weihnachtlich wurde es wieder mit „Kling Glöckchen, kling“ und „O Tannenbaum“, gespielt von Isabella Ullrich an der Gitarre mit Gesang. „Lasst uns froh und munter sein“, „Twinkle Twinkle Little Star“ und „Jingle Bells“ bot das Querflötenensemble mit Theresa Habisohn, Lara Muthsam, Emily Steindl und Birgit Karoh. Jenny Mayer spielte den 2. Satz „Winter“ aus den Vier Jahreszeiten von Vivaldi. Nach einem weiteren Stück vom Bläserensemble spielten Helene Haider auf der Steirischen Harmonika und Paul Schuster auf der Zugposaune den „Rosenwalzer“. Helene Haider brachte solistisch noch die „Krampuspolka“ zu Gehör.

Instrument gewechselt

Von der Orgel zur Steirischen wechselte Reinhard Habisohn und spielte „The Rose“. Vom Saxophon-Trio Helene Haider und Martin und Petra Biegl hörte man „Fröhliche Weihnacht überall“ und „O du Fröhliche“. Theresa Habisohn spielte an der Querflöte „O Little Town Of Bethlehem“, Loreen Gutmann am Klavier „We Wish You A Merry Christmas“, bevor zum Schluss Kinder der Volksschule „Es ist wieder einmal schöne Weihnachtszeit“ mit der Melodie eines bekannten Radiohits sangen. Vom anwesenden Nikolaus gab es Geschenke als Dank für die Vorführungen.

