Lyrik, Prosa und Zitherklänge in Kautzen

Weihnachtlich wurde die Stimmung am 7. Dezember im Museum Kautzen bei einer Adventlesung mit Musik. Eva Feichtinger und Paul Richter lasen eine gelungene Auswahl an Weihnachtstexten. Fritz Desch ergänzte die Lesung mit musikalischen Einlagen auf der Zither.

Die Textauswahl erfolgte durch Paul Richter und Eva Feichtinger, die gemeinsam rund 70 Bücher mit Weihnachtsliteratur besitzen. Relativ oft werden Bücher von Peter Meissner verwendet, einem Niederösterreicher, der inzwischen schon vier Bücher mit zum Teil eigenen, heiteren Texten über Weihnachten herausgebracht hat.

„Es sollte eine Mischung aus Lyrik und Erzählungen und besinnlich und heiter sein“, erklärt Eva Feichtinger. „Wir wollen nicht nur Karl Heinreich Waggerl lesen“, meint Paul Richter, „sondern wollen auch für jeden etwas bieten.“ Die Lieder-Auswahl war von Fritz Desch auf die Texte abgestimmt.

Die inzwischen legendäre Lesung gibt es schon seit 2008 in verschiedenen Besetzungen. Entstanden ist sie im Zuge des Weihnachtsmarktes in der Gemeinde. Ursprünglich gab es auch noch Kinderlesungen beim Nikolaus-Besuch. Die Lesung am 7. Dezember fand im Rahmen des Literaturzirkels statt, der sich einmal im Monat trifft. Der Literaturzirkel besteht mittlerweile seit 20 Jahren. Dort werden Bücher besprochen oder vorgestellt. Interessenten sind gerne willkommen.

Fritz Desch ist auch im Lebenden Museum anzutreffen. Er hat sich 1996 das Zitherbauen selbst beigebracht, weil er damals kein Geld hatte, um sich ein Instrument zu kaufen. „Zuerst habe ich eine Zither repariert, dann wollte ich eine nachbauen“, erzählt er. „Ich bin nach Deutschland zu dem Zitterbauer gefahren und habe ihn gefragt, ob ich das darf. Er hat gemeint, ja, aber du musst aufpassen, dass du die Verbalkungen innen nicht zu fest machst. Sonst klingt sie nicht gut.“

Das Zitherspielen hat Fritz Desch in einer Musikschule in Oberösterreich gelernt. Die Zither sei früher eigentlich ein Proletarierinstrument gewesen, das im Wirtshaus für eine warme Mahlzeit gespielt wurde, fügt der begeisterte Zitherbauer Desch noch hinzu.

