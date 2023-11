Christkindl & Weihnachtsengel: Adventmärkte im Bezirk Waidhofen

Der Advent beginnt im Bezirk Waidhofen traditionell mit dem Leopoldimarkt im Schloss Waidhofen. So auch heuer: Vom 17. bis 19. November öffnet der erste Adventmarkt im Bezirk seine Türen.

„Adventzeit am Hauptplatz“ heißt es ab 1. Dezember jeden Freitag von 17 bis 21 Uhr im Beserlpark beim Rathaus in Waidhofen. Die festliche Weihnachtsbeleuchtung wird erstmals aufgedreht und die erste Kerze auf dem Adventkranz wird leuchten. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Vereine, wie zum Beispiel die Landjugend, die Freiwillige Feuerwehr, der Sportverein oder die Blasmusikkapelle.

Die musikalische Begleitung des gemütlichen vorweihnachtlichen Beisammenseins übernehmen unter anderem das Gymnasium Waidhofen und das Jugendblasorchester. Wöchentlich werden Waidhofner Taler verlost. Dazu liegen in jedem Betrieb, der Mitglied des Vereins ProWaidhofen ist, Formulare auf. Damit können Kunden ihre Weihnachtseinkäufe in Form von Waidhofner Talern zurückgewinnen.

Zum Bandlkrameradvent nach Groß-Siegharts

In Groß-Siegharts findet am 1. Dezember ab 16 Uhr der traditionelle Bandlkrameradvent mit Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung und einer Krippensegnung statt. Elf Aussteller werden erwartet. Mit dabei sind die Bandlkramer, der Weihnachtsmann und die Jagdhornbläser. Die Feuerwehren aus Waldreichs und Fistritz, das Stadtcafé, die Neue Mittelschule, der Tennisclub und die Musikkapelle bieten Kulinarisches, Mario Ledwina Hochprozentiges. Die Krippe wurde vom Verschönerungs- und Gartenbauverein dekoriert.

Das Kulturreferat der Stadtgemeinde Groß-Siegharts lädt am 9. und 10. Dezember zum „Advent im Schloss“. Rund 25 Aussteller bieten Kunsthandwerk und Geschenkideen an, vier Kulinarikstände sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. „Ich freue mich sehr über das Interesse einiger neuer Aussteller“, erklärt Bürgermeister Ulrich Achleitner.

Die Öffnungszeiten sind am Samstag, 9. Dezember, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 13 bis 18 Uhr

Zum Programm: Am Samstag und Sonntag werden um 14 Uhr Führungen im Sparkassen-Museum und um 15 Uhr im Schloss angeboten. Ebenso ist die Teppichstickerei an beiden Tagen während des Adventmarktes geöffnet. Musikalisch spielen die Musikfüchse der Musikschule Groß-Siegharts am Samstag um 15.30 Uhr auf.

Weihnachtsstimmung in Raabs

In Raabs findet am 3. Dezember von 9 bis 18 Uhr der Adventmarkt im Meierhof statt. Regionale Aussteller bieten Schmankerl und Basteleien an. Der Nikolo und der Krampus sind ebenfalls anzutreffen. Am 7. Dezember findet man ab 15 Uhr im Hof des Raabser Stadtkruges neben warmen Getränken und weihnachtlichen Snacks auch Kunsthandwerk.

Sonderzüge der Waldviertel-Bahn nach Litschau und Weitra

Eine besondere Art, den Advent zu genießen, gibt es jenseits der Bezirksgrenzen. Die beliebten Sonderzüge zu den Adventmärkten in Litschau und Weitra werden wieder unterwegs sein. Die Niederöstereich-Card wird anerkannt.

Litschau - Fahrplan des Goldenen Triebwagens:

Gmünd 13:00 Uhr – Litschau 13:55 Uhr

Litschau 18:00 Uhr – Gmünd 18:50 Uhr

Fahrpreise H + R: Erwachsene Euro 18,00 | Kinder Euro 9,00

Weitra - Fahrplan (am 2. Dezember mit dem Dieselnostalgiezug, 3. Dezember mit dem Goldenen Triebwagen):

Hinfahrt ab Gmünd 11:15 | 13:00 | 15:30 | 17:30 Uhr

an Weitra 11:41 | 13:26 | 15:56 | 17:56 Uhr

Rückfahrt ab Weitra 12:00 | 14:30 | 16:30 | 18:30 Uhr

an Gmünd 12:26 | 14:56 | 16:56 | 18:56 Uhr

Fahrpreise H + R: Erwachsene Euro 11,50 | Kinder Euro 5,50 | ermäßigt: Euro 9,80