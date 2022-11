Weihnachtliche Vorfreude für Groß und Klein im Bezirk Waidhofen/Thaya

Glänzende Lichterketten, strahlende Kinderaugen, der Duft nach gebratenen Maroni und köstlichen Punschvariationen – es ist Weihnachtszeit, wenn diese Faktoren zusammentreffen.

Auf den Adventmärkten bieten Vereine und Kunsthandwerker ihre Waren an und bei stimmungsvoller Weihnachtsmusik lassen sich noch zahlreiche Geschenke finden.

Kein Christkindl auf Waidhofens Hauptplatz

„Den Christkindlmarkt, wie er vor der Coronapandemie am Hauptplatz und im Rathaus in Waidhofen abgehalten wurde, wird es in diesem Jahr nicht geben“, bedauert die Obfrau des Vereins Pro Waidhofen, Ulrike Ramharter. Auf Vorweihnachtsstimmung müssen die Waidhofner dennoch nicht verzichten. „Wir haben beginnend mit 25. November an vier Freitagen jeweils ab 17 Uhr immer ein kleines Programm zu bieten“, erklärt Ramharter. Dabei stellt der Verein Pro Waidhofen seine Hütten den Vereinen zur Verfügung, die dann Punsch und sonstige kulinarische Schmankerl anbieten können. Musikalisches Rahmenprogramm wird dabei von den Schülern der Volksschule, der Mittelschule und des Gymnasiums geboten. Auch die Mitglieder des Blasorchesters Waidhofen werden für Weihnachtsstimmung sorgen. „Am 6. Dezember kommt auch wieder der Nikolaus auf den Hauptplatz, um an die Kinder kleine Sackerl zu verteilen“, verspricht Ramharter.

Bandlkrameradvent wie in den Vorjahren

Anders als in Waidhofen hat sich der Verein Handwerkstad(t)t in Groß Siegharts für „Weihnachten wie damals“ entschieden. Der Sparkassenplatz und der Park werden am 25. November im Lichterglanz erstrahlen, wenn die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird. „Wir wollen nicht auf die Weihnachtsstimmung verzichten und Kindern und Erwachsenen ein paar Stunden Freude schenken“, verspricht Obmann Ulrich Achleitner. Handwerkskunst und kulinarische Schmankerl, Krippensegnung, die Jagdhornbläsergruppe Groß Siegharts und ein Besuch des Weihnachtsmannes sind geplant. Auch die Kindergartenkinder sind in das Programm eingebunden. Auch die Ziehung des Gewinnspieles „Mein Brief an das Christkind“ wird im Rahmen des Bandlkrameradvents stattfinden.

Weihnachtsstimmung ist auch am folgenden Wochenende (3. und 4. Dezember) angesagt, wenn Weihnachten beim Schloss gefeiert wird. „Im Schloss im Schlossplatzl und im Stadtsaal werden an die 40 Aussteller ihre Waren anbieten“, erklärt Manuela Schober von der Stadtgemeinde. Kunsthandwerk, Bastelarbeiten und Kulinarisches ist zu erwarten. Musikschule, Kinderchor, Gesang-, Musik- und Theaterverein werden musikalisch für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Die Krampusauffahrt des ARBÖ findet ebenfalls im Rahmen des „Advent im Schloss“ statt.

Auch die Fotogalerie Groß Siegharts hat ihre Tore an diesem Wochenende für Besucher geöffnet. Ebenso können die Gäste an einer Schlossführung teilnehmen, sich über die Arbeit der Teppichsticker informieren oder einem interessanten Vortrag im Sparkassenmuseum über die Entwicklung der Sparkassen lauschen.

Überlegungen stehen auch im Raum, eine Perchtengruppe zu engagieren. „Deren Teilnahme kann ich jedoch noch nicht mit Sicherheit garantieren“, schließt Manuela Schober ihre Ausführungen.

