„Best of Christmas“: Volksschule Pfaffenschlag lud ein

Mit einem „Best of Christmas“ luden die Schüler der Volksschule die Besucher am 17. Dezember zu einer fröhlichen Weihnachtsfeier in den Gemeindesaal.

In gesanglichen und schauspielerischen Darbietungen erzählten die Kinder die Geschichte des Weihnachtshasen oder gewährten einen Blick in die Weihnachtsbäckerei. Unterstützung fanden sie durch Michaela Haidl und die Schüler der Musikschule Thayaland, welche die Schüler in einer Außenstelle in der Volksschule Pfaffenschlag betreut.

