Die Entscheidung um die umstrittenen Grundankäufe am Areal des ehemaligen Golfplatzes geht in die nächste Runde – am Mittwoch um 16 Uhr.

Archiv

Dieser neuerlich von Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) angesetzte Termin für eine Gemeinderatssitzung stößt bei den anderen Fraktionen auf Unverständnis. „Für uns ist es nicht nachvollziehbar, warum man dazu übergeht, Gemeinderatssitzungen während der Arbeitszeit anzusetzen und dadurch eine große Zahl an Gemeinderäten an der Arbeit zu hindern, nur weil man sich vielleicht die Kosten für einen Verwaltungsmitarbeiter sparen will“, meint Stadtrat Martin Litschauer (IG Waidhofen). Eine Abstimmung des neuen Termins seitens des Bürgermeisters oder der ÖVP mit den anderen Fraktionen sei aus seiner Sicht nicht erfolgt.

Archiv

Das bestätigt SPÖ-Stadtrat Franz Pfabigan: „Wir haben auch keinerlei weitere Informationen erhalten, warum der Bürgermeister die Gründe braucht. Statt des gescheiterten Dringlichkeitsantrages wäre es besser gewesen, diesen Punkt in einer Ausschusssitzung vorzubesprechen und dann im Gemeinderat zu beschließen. Das wäre vielleicht sogar schneller gewesen als die vom Bürgermeister gewählte Variante.“

Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) sieht den Termin als „Provokation, dass es ärger nicht geht“.

Bürgermeister Robert Altschach betont, dass sein Vorgehen der Gemeindeordnung entspreche: „Ich habe als Bürgermeisters das Recht, Sitzungen auch während der Arbeitszeit anzusetzen. Nachdem beim letzten Mal von den anderen Fraktionen niemand gekommen ist, zeigt mir das, dass ohnehin kein Interesse an der Entscheidungsfindung in dieser Sache besteht. Darüber hinaus haben die anderen Fraktionen in der ersten Sitzung schon gesagt, dass sie nicht zustimmen werden.“

Jeder Gemeinderat erhalte eine Entschädigung, und müsse es sich eben einteilen, zumal die Termine rechtzeitig bekannt gegeben würden. Kritik übt Altschach auch an der Art und Weise, wie beim letzten Mal die Absagen erfolgten: „Die meisten haben sich erst ein bis zwei Stunden vor der Sitzung entschuldigt. Wenn man weiß, dass man arbeiten muss, könnte man sich auch früher entschuldigen“, meint Altschach. Und Verwaltungskosten spare der frühe Termin auch.