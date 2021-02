Ob als junggebliebener Professor, Vollblutmusiker, Heimatforscher oder Kabarettist – Herbert Loskott hat seine Heimatgemeinde Ludweis-Aigen nachhaltig geprägt und seine Spuren hinterlassen. Am 17. Februar feiert er seinen 95. Geburtstag.

Weil Loskott aufgrund seines Gesundheitszustandes selbst nicht mehr von seinen Aktivitäten erzählen kann, versucht Friedrich Kadernoschka, einen umfassenden Einblick in sein Leben zu geben.

Strohhut und grünes Halstuch als Markenzeichen. „Mit seiner ,Quetschn‘, einem Strohhut und einem grünen Halstuch hat uns Herbert Loskott gemeinsam mit seiner Kabarettgruppe ,Strawanzer‘ viele unvergessliche Abende beschert“, schwelgt Friedrich Kadernoschka in bleibenden Erinnerungen. Er selbst ist als Moderator der bunten Abende nach der Reaktivierung des Bildungs- und Geselligkeitsvereins Ludweis 1970 knapp zwei Jahrzehnte mit Loskott auf der Bühne gestanden.

Die Programme selbst stammten aus der Feder des Vollblutmusikers, denn Loskott schrieb fast 20 Jahre Texte zu bekannten Melodien und verarbeitete so Ereignisse der damaligen Zeit mit jeder Menge Waldviertler Schmäh und Feingefühl. Hat Loskott doch einst in seinen Stücken darüber gerätselt, wie sich Ludweis und Budweis nach dem Fall des Eisernen Vorhanges wohl verstehen könnten, wo doch hüben wie drüben die gleichen Menschen wohnen.

In seinen humorvollen aber auch gleichzeitig tiefgründigen Stücken machte er sich damals schon Gedanken über die Welt von morgen - etwa den Fall des Eisernen Vorhangs. privat

„Mich fasziniert, dass er in seinen humorvollen aber auch gleichzeitig tiefgründigen Stücken schon in den 1970er Jahren Entwicklungen kommen gesehen hat. Allein, wenn ich an den Fall des Eisernen Vorhangs und die Grenzöffnung denke, haben sich seine Visionen viele Jahrzehnte später in der Realität bewahrheitet“, erzählt der damalige Moderator der bunten Abende. „In dieser Zeit habe ich ihn als Querdenker kennen und schätzen gelernt, denn Herbert Loskott hat sich immer von der breiten Masse abgehoben und sein eigenes Ding – sehr erfolgreich – durchgezogen“, schildert der ehemalige Amtsleiter der Gemeinde Ludweis-Aigen. Allein, dass er für seine Ideen oft nur belächelt worden ist und trotzdem nie den Glauben an deren Umsetzung verloren hat, zeige seine bemerkenswerte Lebenseinstellung.

Mehr bewegt als andere Menschen. Nachdem Loskott seinen Lebensmittelpunkt von Wien nach Aigen verlegt hatte, war er äußerst aktiv im öffentlichen Leben tätig. „Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass er in seinem Leben so viel bewegt hat, wie fünf andere Menschen nicht dazu imstande gewesen wären“, betont Kadernoschka. Einerseits war der damalige Leiter der Volksschule bestrebt, von herkömmlichen Unterrichtsmethoden Abstand zu nehmen und stattdessen jede Menge Humor und Elan in seine Stunden einfließen zu lassen. Im Turnunterricht hatte Loskott die Aufmerksamkeit seiner Schüler auf die Natur gelenkt und sogar einen eigenen Wanderweg angelegt.

Neben seiner Tätigkeit als Lehrer lag sein Engagement im kulturellen Bereich und der Musik. Loskott war stets bestrebt, seine Freude am Musizieren an die jungen Leute weiterzugeben, wobei auch der Spaß nicht zu kurz kommen durfte. Mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe an Blasmusikern schneiderte er aufgrund fehlender finanzieller Mittel die ersten Trachten kurzerhand in Eigenregie. Bald gründete er mit den „Seebsbachbuam“ den Musikverein Aigen und da er stets bestrebt war, seine Anliegen und kulturellen Botschaften in die Welt hinauszutragen, führten ihn seine Reisen mit dem Musikverein sogar bis in die Schweiz.

Dass seine ausgebildeten Musiker Auszeichnungen bei Marschmusikwertungen erzielen konnten, war ein Zeugnis dafür, dass er es verstand, entdeckte Musiktalente auch dementsprechend zu fördern. Auch die Ausbildung von Organisten war ihm eine Herzensangelegenheit. „Nur ihm ist es zu verdanken, dass die beiden kleinen Pfarren in unserer Gemeinde über ausreichend Organisten verfügen“, hebt Kadernoschka hervor. Auch beim Komponieren seiner 22 Messen hat Herbert Loskott seine Leidenschaft zur Musik einfließen lassen. Am bekanntesten ist neben der „Kreuzweg Messe“ sicherlich die „Döllersheimer Messe“, welche er mehrmals in der dortigen Friedenskirche aufgeführt hat. Viele seiner komponierten Lieder hat der Vollblutmusiker auch seiner Waldviertler Heimat gewidmet.

Ruine Kollmitz zur touristischen Attraktion gemacht. Friedrich Kadernoschka ist sich sicher, dass viele Projekte nur dank Loskotts Hartnäckigkeit, seinem Fleiß und seiner unermüdlichen Ausdauer erfolgreich umgesetzt werden konnten. Mit dieser Herangehensweise schaffte es der Heimatforscher, eine der größten Burganlagen Niederösterreichs vor dem vollständigen Verfall zu bewahren, Mauerkronen zu sichern und Gehwege im Ruinenbereich anzulegen. Zu diesem Zweck hat er auch den Verein zur Erhaltung der Ruine Kollmitz ins Leben gerufen und jahrelang geleitet. „Bemerkenswert ist, dass Herbert Loskott selbst bei den schweißtreibenden Instandhaltungsarbeiten an vorderster Front mitgewirkt hat“, schildert Kadernoschka.

Nach der Reaktivierung des Bildungs- und Geselligkeitsvereines Ludweis rief er die bunten Abende ins Leben und stand von nun an mit seinem Markenzeichen, der Ziehharmonika, auf der Bühne. privat

Dadurch konnte nicht nur eine touristische Attraktion, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor geschaffen werden. Nun ist die Ruine Kollmitz die historische Kulisse vieler Feiern und Konzerte. Zudem leitete er seit 1974 das örtliche Bildungs- und Heimatwerk und veranstaltete dazu unzählige Bildungstage.

Viele Auszeichnungen. Auch die Heimatkunde der Gemeinde Ludweis-Aigen vom Mittelalter bis zur Jetztzeit hat Herbert Loskott äußerst präzise in mehreren Publikationen aufgearbeitet. Ihm ist es auch zu verdanken, dass die Unterkirche in Aigen freigelegt und das historische Hochgrab der Hofkirchen wieder aufgestellt wurde.

Für seinen ausdauernden Einsatz erhielt Herbert Loskott die Ehrenmedaille der Stadtgemeinde Raabs und die Ehrennadel der Gemeinde Ludweis-Aigen. Der Landeshauptmann überreichte ihm außerdem für seine vielfältigen kulturellen Aktivitäten die Gedenkmedaille des Bundeslandes Niederösterreich. Zuletzt wurde dem Ehrenbürger der Gemeinde Ludweis-Aigen im Jahr 2009 der Berufstitel „Professor“ verliehen.