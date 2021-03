Die Raiffeisenbank Thayatal-Mitte wird mit 1. Juli ihre Filiale in Aigen schließen, zudem jene in Weikertschlag (Katastralgemeinde von Raabs). Sie sollen mit den Bankstellen Raabs und Karlstein verschmolzen werden.

Die Kundenfrequenz habe sich in den letzten fünf Jahren um 40 Prozent reduziert, nur mehr ein kleiner Kreis suche regelmäßig den Schalter auf. „Es ist so, dass nicht nur die junge Generation Electronic Banking, E-Mail oder Telefon nutzt, das geht ins Pensionsalter hinein“, erklärt Geschäftsleiterin Hermine Hummel.

Dazu komme, dass man in sehr kleinen Bankstellen regulatorischen Vorschriften kaum mehr gerecht werden könne. „Das ist revisionsseitig immer ein Thema gewesen, weil das Vier-Augen-Prinzip nicht eingehalten werden kann. Man hatte Angst vor Malversation: nicht bei uns, aber das ist eine generelle Problematik“, erklärt Geschäftsstellenleiter Roland Wagner. Die Niedrigzins-Situation verursache zudem einen Kostendruck.

„Es ist eine Herausforderung für uns als Unternehmen. Wir haben eine ganze Region und alle Mitglieder-Interessen zu vertreten und nicht nur einzelne Bankstellen“, betont Hummel. „Jene Kunden, die das Persönliche schätzen, sind in unseren anderen Bankstellen herzlich willkommen“, ergänzt Wagner. „Wir sind weiterhin eine Regionalbank mit den längsten Schalter-, Service- und Beratungszeiten in unserem Genossenschaftsgebiet“, so Hummel.

Die Benachrichtigung zur „Bankstellenverdichtung“ erhielten Eigentümervertreter und Bürgermeister Ende Februar. Kunden sollen persönlich von den Mitarbeitern und schriftlich informiert werden. „Manche bedauern den Schritt, aber es gibt auch sehr viel Verständnis“, hat Hummel erste Reaktionen gehört. „Jede Schließung eines Geschäftslokals ist ein Verlust für eine Gemeinde, aber es war leider vorauszusehen“, erklärt etwa Bürgermeister Hermann Wistrcil (Ludweis-Aigen).

Dass die Raiba das Gemeindehaus Aigen verlässt, zögert die Erneuerung des Gebäudes hinaus. Man wolle sich beim Fenstertausch möglichst an neue Anforderungen anpassen, wenn man weiß, wer die Räumlichkeit nutzen könnte. „Wir sind intensiv am Nachdenken“, erzählt Wistrcil. Der Musikverein komme infrage, die Feuerwehr ist im Obergeschoß untergebracht.

Bürgermeister Rudolf Mayer (Raabs) freut sich naturgemäß nicht: „Für die Leute draußen ist es ein Nachteil, trotzdem müssen wir froh sein, dass die Raika doch noch mit einem dichten Filialnetz vertreten ist.“ Der Sitz in Raabs bleibe „und wird eigentlich gestärkt“. Er verstehe, dass mit dem digitalen Fortschritt die Kundenfrequenz in einzelnen Bankstellen zurückgehen und organisatorische Umstellungen notwendig seien.