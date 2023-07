Waidhofen/Thaya: Hilfe in Steuer-Angelegenheiten

Die von den NÖs Senioren organisierte „Aktion Arbeitnehmerveranlagung für Senioren“ wurde am 11. Juli in der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle in Waidhofen/Thaya durchgeführt.

Bei der Veranstaltungsreihe war der Ansturm der Interessenten sehr groß. „Die Aktion ist deshalb so erfolgreich, weil wir mit Beratern aus dem Reihen der Mitglieder der NÖs Senioren diese Aktionstage durchführen können. Es sind ehemalige Finanzbeamte oder Personen, die in ihren früheren Berufen mit Steuererklärungen zu tun hatten und nun den Mitgliedern unentgeltlich helfen“, berichtet Landesobmann der NÖs Senioren, Herbert Nowohradsky, stolz.

„Viele würden ohne unsere Hilfestellung gar keine Arbeitnehmerveranlagung durchführen und so um ihre zu viel bezahlten Steuern umfallen“, meint auch Bezirksobmann Diether Schiefer. „Deshalb freuen wir uns, dass diese Aktion heuer bereits zum 14. Mal stattfindet. Denn nur so kann man gewährleisten, dass auch jene Mitglieder, die in bürokratischen Angelegenheiten nicht so trittsicher sind, zu dem Geld kommen, das ihnen zusteht.“ Jährlich kann rund eine halbe Million Euro für die Mitglieder zurückgeholt werden.