Nachhaltig genießen mit den Bäuerinnen im Gebiet Raabs

13 Direktvermarkter aus der Region boten ihre Produkte zur Verkostung und zum Kauf an. An die tausend Besucher nützten die Möglichkeit um sich von der Qualität des Angebots zu überzeugen. Das Rahmenprogramm bot Aufführungen der Schuhplattler und Kinderschuhplatter Ludweis sowie des Chores der Mittelschule. Für die jungen Besucher gab es auch Spielstationen rund um die Landwirtschaft. So war man beim Blüten-Memory oder Butterschütteln gefordert, konnte den Weg vom Korn zum Brot verfolgen oder bei der Bastelstation kreativ sein.