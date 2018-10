Schwere Vorwürfe erhebt eine Tierschützerin aus dem Bezirk Waidhofen (Name der Redaktion bekannt) gegen ein Ehepaar aus Alberndorf und Amtstierarzt Franz Appel wegen angeblich katastrophaler Haltung von Katzen und eines Huskys.

Die Katzen wurden im Juli ins Tierheim Krems gebracht, der Hund werde jedoch weiterhin unter katastrophalen Bedingungen gehalten. Im Welpenalter sei der Husky im Winter ohne Hütte im Schnee im Vorgarten gehalten worden, dann im Hinterhof verschwunden, der einem ummauerten Betonverlies gleiche.

Bei einer Kontrolle am 17. Juli durch Appel sei, so die Tierschützerin, alles in Ordnung gewesen, ein zwei Tage später aufgenommenes Video zeige jedoch die katastrophale Katzenhaltung. Die Polizei habe nicht einschreiten wollen, der Amtstierarzt habe auf die Polizei verwiesen.

"Die Polizei konnte uns leider nicht helfen"

Am 20. Juli wurden die Katzen ins Tierheim gebracht, allerdings sei dies nicht in Form einer Beschlagnahme, sondern freiwillig passiert. Die Tierschützerin kritisiert, dass die Kontrollen des Amtstierarztes nur angekündigt stattfinden würden, und das Paar dann ein perfektes Schauspiel abliefern würde. Bei mehreren Kontrollen durch die Tierschützerin sei der Hund trotz Anordnung nicht im Vorgarten, sondern wieder im Hinterhof aufgefunden worden. Am vergangenen Freitag erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, bestätigt das Paar die Anzeige und versichert, man werde sich an die Auflagen der Behörde halten, etwa, indem für den Vorgarten ein Zaun errichtet wird, und der Hund in Zukunft dort gehalten wird, und auch eine Hütte als Unterschlupf erhält. Von der Tierschützerin fühlt sich das Paar verfolgt.

Immer wieder würden sie bzw. ihre Kollegen sich Zutritt zum Grundstück verschaffen, um Fotos zu machen, einmal sei gar ein im Hof hinterlegter Schlüssel entwendet worden, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. „Die Polizei konnte uns leider auch nicht helfen“, so das Paar. Die „Krönung“ der Affäre folgte zu Wochenbeginn: Die Tierschützerin habe Fotos an den Arbeitgeber weitergeleitet, mit dem Hinweis, man möge sich anschauen, welche Leute man beschäftigt. Vorher hätte man auch beim Arbeitgeber nach den Arbeitszeiten gefragt.

„Das ist ein Angriff auf den höchstpersönlichen Lebensbereich. Unser Arbeitgeber war über das Vorgehen der Tierschützerin entrüstet“, meint das Paar.