Kläranlagen müssen erneuert werden

Die bestehende Kläranlage ist 1974 errichtet worden, dementsprechend ist sie in die Jahre gekommen. „Alberndorf hat einer der ersten Kläranlagen, die damals errichtet wurden“, berichtet Bürgermeister Rudolf Mayer. Schaditz, Rabesreith und Nonndorf gehören zu dieser Runde dazu, auch sie müssen an den Stand der Technik angepasst werden. Begonnen wird in Alberndorf.

„Qualität der Reinigung wird erhöht“

„Die Qualität der Abwasserreinigung wird erhöht“, erklärt Mayer. Die Behörde hat der Stadtgemeinde den Auftrag für der Erneuerung erteilt, umgesetzt wird das Vorhaben von der Ingenieurgemeinschaft für Umweltprojekte (IUP) GmbH mit Sitz in Wien. Der Gemeinderat gab dafür seine Zustimmung.

Die Kanalisation in Alberndorf ist damals als Trennsystem gebaut worden, das geklärte Wasser fließt dann in den Thaya-Fluss. Die Stadtgemeinde investiert für die Kläranlagen-Erneuerung in Alberndorf 300.000 Euro, wobei: „Es gibt derzeit noch relativ gute Förderschienen“, betont Mayer. Die Stadt nimmt ein Darlehen von 160.000 Euro für das Projekt auf. Der Bund erteilt eine 40-prozentige Förderung, und „das Land wird voraussichtlich 20 Prozent“ vergeben, so Stadtamtsdirektor Herbert Hauer.