Der Unfall ereignete sich am 2. Mai gegen 23 Uhr. Der Vitiser war auf der B36 von Vitis in Richtung Grafenschlag unterwegs. Laut seinen Angaben, die er gegenüber der Polizei geäußert hat, querte ein Feldhase die Fahrbahn. Dadurch kam sein Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Polizei und Feuerwehr wurden verständigt, eine medizinische Versorgung seiner leichten Verletzung am rechten Ellenbogen lehnte der Lenker laut Polizei ab.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden und wurde von der Feuerwehr Grafenschlag geborgen. Weiters wurde bei diesem Verkehrsunfall ein Straßenleitpflock sowie eine Straßen-Kilometrierungstafel beschädigt. Darüber wurde die Straßenmeisterei Waidhofen verständigt.