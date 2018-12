Ein 35-jähriger Waidhofner war mit seinem VW Polo am 14. Dezember, gegen 23.30 Uhr, von Schrems kommend in Richtung Vitis unterwegs, kam von der Straße ab, rammte den Kontrollpunkt einer EVN-Gasleitung und fuhr anschließend rund 200 Meter in einem Feld weiter, ehe er gegen eine Feldzufahrt prallte. Dabei dürfte er sich im Gesicht schwer verletzt haben. Ein nachkommender Pkw-Lenker, der Erste Hilfe leisten wollte, wurde von dem Waidhofner beschimpft, die Hilfe verweigerte er.

Bei der Weiterfahrt kollidierte der Waidhofner im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße mit der Lenkerin eines Seat und beging Fahrerflucht. Die Polizei fand das Kfz-Kennzeichen des Flüchtigen und konnte diesen ausfindig machen. Das total beschädigte Fahrzeug wies Blutspuren an der Fahrertür und im Innenbereich auf, der Mann kam der Aufforderung, die Wohnungstür zu öffnen jedoch nicht nach. Aufgrund der offensichtlich schweren Verletzung wurde die Feuerwehr zur Türöffnung alarmiert.

Der 35-Jährige wurde unter dem Bett im Schlafzimmer versteckt vorgefunden. Er wurde ins Unfallkrankenhaus Horn eingeliefert. Der dort durchgeführte Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille.