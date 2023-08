Raabs: In ein „Klanguniversum“ entführt

In ein „Klanguniversum“ entführt wurden die Besucher des Allegro-Vivo-Konzertes am vergangenen Sonntag im Großen Rittersaal der Burg Raabs. Das Leitthema des Allegro Vivo Festivals 2023 heißt „Metamorphosen“. Im Länderfokus von Allegro Vivo steht in diesem Jahr Deutschland, mit ein Grund für das Aufeinandertreffen der deutschen Komponisten Max Reger und Johannes Brahms. Zudem jährt sich Max Regers Geburtstag heuer zum 150. Mal.

Zu Beginn erklang das Streichtrio in a-Moll, op. 77b von Max Reger. Die langsame Einleitung des ersten Satzes, die zauberhafte Melodie im zweiten Satz, die beiden letzten, pointenreichen Sätze zeigen die für Reger typische alternierende Harmonik, wunderbar gespielt von Thomas Fheodoroff (Violine), Thomas Selditz (Viola) und Maria Grün (Cello).

Stimmungen und Gefühlsregungen

In der romantischen Epoche Max Regers entstanden seine „Sechs Lieder“, die von Sehnsucht, Trauer, Bewunderung, aber auch von Lust und Übermut zeugen. Kammersänger Wolfgang Bankl interpretierte all diese Stimmungen und Gefühlsregungen im wohltönenden Bassbariton, begleitet wurde er von Sandra Jost am Klavier.

Den Höhepunkt des Konzerts bildete das Klaviertrio H-Dur op. 8 von Johannes Brahms mit den herausragend agierenden Musikerinnen Klara Flieder (Violine), Lilya Zilberstein (Klavier) und Maria Grün (Violoncello). Der erste Satz bezaubert mit dem herrlich melodischen Hauptthema, das ein Wechselspiel von Klavier und Streichern darstellt. Auch das Scherzo schließt an das Thema an, ebenso geht das Thema des Adagio auf den ersten Satz zurück. Der letzte Satz Finale.Allegro hingegen entfaltet einen vehementen Kontrast.

Begeisterter Applaus und Jubelrufe für die auftretenden Künstler und für den musikalischen Leiter des Allegro Vivo Festivals, Vahid Khadem-Missagh.