Junge Musiker aus aller Welt im Schloss Drösiedl

„Momentum“ ist das Leitthema des diesjährigen Allegro Vivo Festivals, in dessen Rahmen von August bis September Konzerte an ganz besonderen Orten des Waldviertels, in Kirchen, Stiften, Burgen und Schlössern abgehalten werden.

Der in Venezuela geborene Cellist Sebastian Ortega ist einer der 17 hochtalentierten Meisterkurs- Absolventen, die im Schloss Drösiedl im Konzert „Zurück in die Zukunft“ spielten. Foto: Monika Freisel

In diesen zwei Monaten bietet Allegro Vivo vier Wochen lang auch Meisterkurse für hochbegabte junge Musiker an, die von knapp 60 Dozenten in den Fachgebieten Violine, Viola, Violoncello, Kammermusik, Gesang, Klavier, Querflöte, Klarinette und Korrepetition unterrichtet werden. An die 450 junge Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren aus vielen Ländern der Welt nehmen an diesen Meisterkursen im Kunsthaus Horn teil.

Eine Auswahl der vielversprechenden Talente präsentierte am vergangenen Donnerstag ihr Können in dem Konzert „Zurück in die Zukunft“. Als adäquaten Rahmen für die musikalischen Darbietungen öffneten Monika und Werner Zlabinger dem Publikum die Pforten ihres vorbildlich restaurierten Renaissanceschlosses, das – wie Vahid Khadem-Missagh, der künstlerische Leiter des Festivals, in seiner Begrüßungsrede erwähnte – an diesem Abend in aller Pracht erstrahlte.

Im historischen Rittersaal spielten die jungen Meisterkurs-Absolventen Musik aus Vergangenheit und Gegenwart, Werke aus dem 18. bis 21. Jahrhundert, von Haydn, Mozart, Schubert, Rossini über Richard Strauss, Edward Elgar, Alexander Skrjabin, George Enescu und Dmitri Schostakowitsch bis zu Bernd Alois Zimmermann und Krasimir Kyurkchiyski. Der junge Pianist Julius Egensperger aus Deutschland bot eine hinreißende Interpretation des 3. Satzes Allegro assai aus Mozarts Sonata F-Dur.

Virtuos meisterte Raika Yamakage aus Japan die 1951 von B. A. Zimmermann in pluralistischer Klangtechnik komponierte Sonate für Violine solo. So temperamentvoll wie fordernd war das Zusammenspiel zwischen Thomas Haas aus Deutschland am Violoncello und der Pianistin Baiba Osina aus Lettland beim Allegro aus Schostakowitschs Sonate op. 40 d-Moll.

Otis Prescott-Mason aus Neuseeland spielte Skrjabins 4. Sonate op. 30 mit spürbarer Leidenschaft und hohem Einfühlungsvermögen. Auch die weiteren Interpreten zeigten ebenso beeindruckende Leistungen, der Applaus der Konzertbesucher für die jungen Musiker war hochverdient.

