Glanzvoller Abschluss für Jubiläumsjahr in der Stadtpfarrkirche

Im Mittelpunkt des Konzerts stand das Oratorium „La liberatrice del popolo giudaico nella Persia, o sia l'Ester“ („Die Befreyerin des jüdischen Volks in Persien, oder Esther“) stand, das der österreichische Komponist der Wiener Klassik, Carl Ditters von Dittersdorf, im Jahr 1773 schuf. Ditters von Dittersdorf (1739-1799) war nicht nur Tonschöpfer, sondern auch Violinist, Kapellmeister, Forstmeister und Amtshauptmann. 1784 spielte er der Legende nach ein Abendkonzert im Quartett mit Joseph Haydn, Johann Baptist Vanhal und Wolfgang Amadeus Mozart. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in Südböhmen als Gast von Ignaz von Stillfried, Besitzer der Herrschaft Rothlhotta (Červená Lhota) auf dem Neuhof (Nový Dvůr) bei Deschna (Deštná). Seine Werke werden heute nur noch selten aufgeführt.

Vor dem Konzert gab Nikolaus Straka, Geschäftsführer des Allegro Vivo Festivals, in der Marienkapelle der Stadtpfarrkirche den Besuchern Einblicke in das Leben und musikalische Schaffen beider Komponisten. Foto: Monika Freisel

Das Buch „Ester“ oder auch „Esther“ ist ein Buch der Bibel, das von jüdischer Diaspora im antiken Perserreich erzählt. Die mutige Königin Ester und ihr Adoptivvater Mordechai vereiteln den vom Großwesir Haman geplanten Genozid an den Juden. Der genaue Zeitpunkt, an dem Haman die Tötung sämtlicher Juden durchführen wollte, ließ er durch das Los (hebräisch „Pur“) bestimmen – daher auch der Name Purim. Nach dem Grundsatz, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, erteilte der persische König Ahasveros die Erlaubnis, die Angreifer – Männer, Frauen und Kinder – zu töten, so wie diese es mit den Juden tun wollten. Das Purimfest wird seitdem in Erinnerung an die Rettung derJuden durch Esters Heldenmut jährlich gefeiert.

Dirigent zeigte Leidenschaft und Körpereinsatz

Unter dem mit spürbarer Leidenschaft und beeindruckendem Körpereinsatz agierenden jungen Dirigenten Marek Štilec präsentierte das Wranitzky Kammerorchester Prag gemeinsam mit der Waidhofener Chorvereinigung – Mitglieder des Kammerchors Albert Reiter und des Gemischten Chors des GMV Waidhofen mit den Chorleiterinnen Ursula Preis und Ilse Bernhard – eine Auswahl der anspruchsvollen Arien und Instrumentalstücke des Oratoriums „Ester“. Chor und Orchester sangen und spielten in harmonischer Ausgewogenheit. Die Sopranistin Lucie Laubová und der Tenor Jakub Trnečka traten als Solisten auf. Jakub Trnečka erfreute mit dem wohltuend warmen Timbre und der virtuosen Geschmeidigkeit seiner Stimme. Enthusiastische Begeisterung des Publikums bewirkte Lucie Laubovámit ihrem wunderbar perlenden Vibrato in grandioser stimmlicher Fülle und charismatischer Strahlkraft. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie eine große künstlerischen Laufbahn vor sich hat.

Als Finale boten Chor und Orchester das „Halleluja“ aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Messias“, das mit Gesangsstimmen und Streichinstrumenten begann, Trompeten und Pauken gesellten sich dazu, bis sich alle gemeinsam in Tonhöhen und Dynamik zum fulminanten Kulminationspunkt steigerten – ein ebenso brillantes wie feierliches Musikerlebnis zum Jubiläumsausklang.