Weiter Wirbel um Windkraft-Projekte in Groß-Siegharts

Dies ist das Resümee einer Infoveranstaltung der Umweltorganisation IG Waldviertel, welche Windkraftanlagen in den Wäldern des Waldviertels ablehnt und dafür Argumente wie Schattenwurf, Lärm, wenig Wind in der Region und einen negativer Effekt auf den Tourismus ins Feld führt. Außerdem würden Grundstücke und Häuser in der Nähe der Windräder an Wert verlieren, der Wald dürfe bei Eisabwurf von den Rotorblättern nicht betreten werden, und darüber hinaus seien die Anlagen für die Deckung des Strombedarfs in der Region auch gar nicht erforderlich. Statt dessen würde der Naherholungsraum für die Bevölkerung zerstört, die Wälder geschädigt und geschützte Vogelarten gefährdet.

Die IG Waldviertel hält derzeit bis September eine Unterschriftenaktion gegen die Projekte im Bezirk Waidhofen ab und will auch Einsprüche gegen die Vorhaben erheben. Jeder könne und solle Stellungnahmen gegen die Windräder abgeben, sagt IG-Waldviertel-Sprecher Jimmy Moser. Eine erneute Volksbefragung sei notwendig, da sich in den Jahren seit 2014 viel verändert habe und die Projekte wesentluich umfangreicher als damals seien.

Bürgermeister Ulrich Achleitner, Vizebürgermeister Michael Litschauer, der komplette Stadtrat und etliche Gemeinderatsmitglieder waren bei der Infoveranstaltung vor Ort. Wie berichtet, wurde im März wurde im Groß-Sieghartser Gemeinderat die Einreichung für eine Zonierung am Predigtstuhl und dem Sieghartsberg beschlossen. Geplant seien sechs Windräder der W.E.B Windenergie am Predigtstuhl und 15 Anlagen der „ImWind“ am Sieghartsberg.

Im Zuge der Veranstaltung wurde eine erneute Volksbefragung in Groß-Siegharts gefordert, was Achleitner - der nach den Vorträgen vor dem Publikum eine Stellungnahme abgab, ablehnte. „Das Abstimmungsergebnis aus 2014 ist für mich nach wie vor gültig“, sieht Achleitner keine Notwendigkeit für eine erneute Volksbefragung. Wenn dann könne eine solche nur zusammen mit einer Wahl stattfinden.

Eine Infoveranstaltung der IG Waldviertel fand im Stadtsaal in Groß-Siegharts statt. Foto: IG Waldviertel

Forderungen nach seinem Rücktritt, die es laut Angaben der IG Waldviertel gegeben haben soll, seien ihm nicht zu Ohren gekommen. Die Argumente der Umweltorganisation bezeichnet er als „hanebüchen“ und teilweise an der Haaren herbeigezogen, mitunter würden auch faktische Falschinformationen verbreitet, etwa zum Thema Infraschall, wo sich die IG auf mittlerweile widerlegte Messergebnisse berufe oder auch Hinweise auf die Gefährlichkeit der Glas- und Kohlefasern, aus denen die Rotorblätter hergestellt werden. Diese seien von einem der Vortragenden als „so gefährlich wie Asbest“ bezeichnet worden. „Das ist natürlich Unsinn, in meinem Betrieb arbeiten wir mit diesen Fasern. Wenn diese so gefährlich wie Asbest wären, müssten wir ganz andere Schutzmaßnahmen treffen“, stellt Achleitner klar.

Achleitner: Bürger können durch günstigeren Strom profitieren

Er sieht in den Windkraftprojekten nicht nur Vorteile für die Gemeinde, die als Standort finanziell profitiert, sondern auch für die ansässige Industrie und die Gemeindebürger, potentiell sogar über die Gemeindegrenzen hinaus. „Die Anlagen können in die bezirksweite „Erneuerbare Energiegemeinschaft“ eingebunden und in weiterer Folge Stromkontigente für einen lokalen, günstigeren Stromtarif zur Verfügung gestellt werden“, merkt Achleitner an. Durch die Elektrifizierung im Vekehrs- und Heizungsbereich (Wärmepumpen) sei mit steigendem Strombedarf auch in der Region zu rechnen. „Mir ist es lieber, wir haben hier bei der Stromproduktion selber die Hand drauf, mit regionalen Betreibern, als von anderen Regionen und Konzernen abhängig zu sein“, stellt der Bürgermeister klar. Fix sei ohnehin noch nichts, denn man habe keine Verträge mit den Windkraftbetreibern unterschrieben. Alles hänge vom Ausgang der Umweltverträglichkeitsprüfung ab.

SPÖ legt Kehrtwende hin: Windkraft am Sieghartsberg ein „No-Go“

SPÖ-Stadtrat Christian Kopecek und der Dietmannser Bürgermeister Harald Hofbauer kritisieren Achleitners Alleingang und wollen keine Windräder am Sieghartsberg. Foto: SPÖ

Eine Kehrtwende vollzog nun die SPÖ. Stimmte sie im März noch für die Aufnahme von Predigtstuhl und Sieghartsberg in die Windkraft-Zonierung, machen die Roten nun in einer Aussendung einen teilweisen Rückzieher. Sie ortet einen Alleingang des Groß-Sieghartser Bürgermeisters gegen den Willen einer ganzen Region, um finanzielle Vorteile für die Gemeinde zu lukrieren. „Als Sanierungsgemeinde durfte Groß-Siegharts in den letzten Jahren mächtige Sanierungen tätigen, jetzt kommt die Zeit des Zahlens. Für die neuen Windkraftanlagen (7,2 Megawatt) bekommt eine Gemeinde rund 30.000 bis 50.000 Euro pro Jahr und Anlage. Darum will man am Sieghartsberg gleich 15 Anlagen bauen, um das Budget aufzufetten. Das ist verständlich, doch die Räder sind 285 Meter hoch, und im Jahr 2014 hat die gesamte Kleinregion – diese ist ident mit dem Bezirk Waidhofen - beschlossen, dass am Sieghartsberg keine Windräder umgesetzt werden sollen. Alle Bürgermeister stimmten dem vollinhaltlich zu“, heißt es in der Aussendung.

Heute finde außer dem Bürgermeister von Dietmanns, Harald Hofbauer, niemand Widerworte. „Man wollte verhindern, dass ein Wildwuchs an Windkraftanlagen im Bezirk entsteht – so hat man auch eine Aufteilung der Einnahmen der Gemeinde beschlossen. Unterstützung kommt auch vom GVV-Vorsitzenden der SPÖ im Bezirk, Kurt Lobenschuss. Im Jahr 2014 wurde eine Volksbefragung für sechs Windkraftanlagen am Predigtstuhl in Groß-Siegharts abgehalten – diese Abstimmung ergab ein Ja für den Bau der Anlagen mit rund 56 %. Zur Umsetzung kam es nicht, da das Land sich gegen den Standort aussprach.

Die SPÖ sei nicht gegen die Windkraft allgemein, aber der Standort am Sieghartsberg sei ein absolutes „No-Go“. „Der Rücken des Predigtstuhls ist der windeffizienteste Standort in unserem Bezirk und deshalb sprechen wir uns klar für Windkraftanlagen am Predigtstuhl (natürlich vorbehaltlich positiver UVP) aus. Dafür steht die SPÖ im Bezirk Waidhofen. Mit dem Bau der 15 Windkraftanlagen am Sieghartsberg werden wir nicht mitgehen“, stellt SPÖ Bezirksvorsitzender und Stadtrat von Groß-Siegharts, Christian Kopecek, klar.