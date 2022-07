Fernheizwerk Raabs verdoppelt Abnehmer

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

Vor dem bisher größten Ausbauschritt des Fernwärmenetzes seit der Inbetriebnahme im Jahr 2003 steht die Fernwärmegenossenschaft Raabs.

42 Objekte wollen sich an das Netz anschließen, die Zahl der Abnehmer wird dadurch von aktuell 50 auf knapp 100 fast verdoppeltn. Die Häuser befinden sich in den Siedlungen Schießstätte, Franz-Part-Straße, Puchheimstraße und Karl-Geyer-Weg sowie am Hauptplatz. Um diese Gebäude an das Fernwärmenetz anzuschließen, müssen rund eineinhalb Kilometer Leitungen verlegt werden. „Ursprünglich gingen wir von Investitionskosten in Höhe von 800.000 bis 900.000 Euro aus, aufgrund der Preissteigerungen rechnen wir nun aber mit bis zu 1,5 Millionen Euro. Wir wollen das Projekt aber trotzdem umsetzen“, stellt Obmann Franz Fischer klar.

Der mit Hackschnitzeln befeuerte Kessel im Raabser Heizwerk weist noch eine ausreichende Leistungsreserve auf, um die zusätzlichen Abnehmer problemlos versorgen zu können. „Wir haben den Kessel bisher nur zu maximal zwei Dritteln ausgelastet“, erklärt Fischer.

Baustart Mitte August, Abschluss im November

Die Planung für die Leitungsverlegung ist abgeschlossen, es ist eine Querung der Bundesstraße nötig – von dort geht es dann direkt in die einzelnen Siedlungsstraßen. Der Baustart soll Mitte August erfolgen, bis November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

„Die betroffenen Häuser sind alle um die 25 Jahre alt und mit ebenso alten Gasheizungen ausgestattet. Hier stand also sowieso bald ein Heizkesseltausch an, und angesichts der derzeitigen Situation mit der unsicheren und massiv teurer werdenden Gasversorgung ist das Interesse an alternativen Heizmöglichkeiten deutlich gewachsen“, betont Fischer. Pro Haushalt fallen Anschlusskosten um rund 16.000 Euro an, wobei durch Förderungen von Bund und Land diese Summe um 10.000 Euro reduziert wird.

„Der Vorteil bei unserem Heizwerk liegt in der Versorgungssicherheit, da wir Holz aus der Region verwenden. Die Wertschöpfung bleibt vor Ort, von so einem Heizwerk profitieren alle in einer Region – Landwirte, Bauwirtschaft und Kunden“, hebt Fischer hervor.

Nun hofft die Fernwärmegenossenschaft Raabs auf die termingerechte Lieferung der Rohrleitungen, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. Seit ihrer Gründung investierte die Fernwärmegenossenschaft fast fünf Millionen Euro in Netz und Heizwerk. Für Fischer eine lohnende Investition: „Wir brauchen realisierte Projekte, wo die Initiative aus der Region kommt, und nicht von oben herab verordnet wird.“

