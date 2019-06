Oldtimer-Treffen in Vitis immer beliebter .

Am Sonntag kamen an die 160 Oldtimerfahrzeuge auf das Gelände der Firma Hochleitner in Vitis. Nach einer Ausfahrt der alten Fahrzeuge über Kaltenbach wurden zahlreiche Preise verlost.

Der Hauptpreis war ein Brau-Kurs für 2 Personen. Den Zweiten Preis, einen Elektroscooter, schenkte die Gewinnerin gleich der Jungschar des Ortes. Die Jungschar bekam ebenso wie die FF Jugend Vitis je zur Hälfte den Erlös vom Losverkauf und den freien Spenden überreicht.