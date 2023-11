Vortrag im PBZ Waidhofen: Von der Ringelblumen-Salbe und ihrer Wirkung

Der Vormittagsbesuch von Kräuterpädagogin Eunike Grahofer im Pflege- und Betreuungszentrum war gut vorbereitet und hatte einen kreativen und informativen Hintergrund.

Die ältere Generation weiß noch genau, dass es von der Ringelblume eine Alltagssalbe und eine besondere Salbe gab und der Unterschied am Baumharz lag. Eunike Grahofer unterhielt sich wie selbstverständlich mit den Bewohnern über Inhaltsstoffe wie Schweineschmalz oder Öl. Erzählungen, was früher zum Selbermachen der Salbe nicht so einfach verfügbar war und was man beim Nachbarn tauschen konnte, gab es reichlich.

Es kam zwischen den Bewohnern und ehrenamtlichen Mitarbeitern vor Ort zu einem regen Informationsfluss, der zu dem hilfreichen Alleskönner Ringelblumensalbe führte. Die einhellige Meinung aller: „Natürlich muss man auch fleißig schmieren, sonst hilft die Salbe nicht.“ Um schmieren zu können, gab es für alle Helfer ein Glastiegel und ein großes Dankeschön an Eunike Grahofer und die Helferinnen Isabella Pitsch, Dorli Sauer, Susanna Glück und Paula Widhalm.