Nachdem wie berichtet die Stadträte Eduard Hieß, Eunike Grahofer und Marlene Lauter als Favoriten im Rennen waren, verdichten sich die Hinweise, dass die Heilkräuterpädagogin Eunike Grahofer unter diesen drei Stadträtin die Favoritin ist. Dies bestätigte sie am Sontnag auch gegenüber der NÖN.

Über die Entscheidung, die am Abend fallen soll, will die ÖVP am Montag bei einer Pressekonferenz informieren.