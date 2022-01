Pensionistin gestürzt, Tür verschlossen: FF-Einsatz in Waidhofen/Th.

"Eine ältere Dame war in ihrem Haus in der Wiener Straße gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Glücklicherweise konnte sie ihre Nachbarin anrufen und um Hilfe ersuchen. Da die Eingangstür des Hauses aber versperrt war und der Schlüssel an der Innenseite steckte, wählte die Nachbarin den Feuerwehrnotruf 122 und forderte die Einsatzkräfte zur Hilfe an", berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung am Donnerstagvormittag.

FF Waidhofen an der Thaya (www.ffwaidhofen.at)

Die Waidhofner Florianis wurden um 8.43 Uhr zu Hilfe gerufen und rückten mit Hilfeleistungsfahrzeug sowie Drehleiter aus. Am Einsatzort angekommen musste man aufgrund der engen Straßenverhältnisse eine Verkehrsregelung aufbauen und den Verkehr wechselseitig anhalten; zeitgleich führte der Einsatzleiter die Lagererkundung durch und erkundete die Möglichkeiten für einen Zutritt in das Wohnhaus.

Die Feuerwehrleute entschieden eine Tür im hinteren Bereich des Hauses mit Spezialwerkzeug zu öffnen und so dem Rettungsdienst sowie der Polizei Zutritt ins Innere zu verschaffen. Der Rettungsdienst fand die Dame am Boden liegend vor, glücklicherweise blieb sie bei ihrem Sturz aber unverletzt.

Eingesetzte Kräfte:

Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Hilfeleistungsfahrzeug 2, Drehleiter und 8 Mitgliederen

Rotes Kreuz Waidhofen mit Rettungstransportfahrzeug

Polizei Waidhofen/Thaya mit einem Fahrzeug