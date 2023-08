Am Wochenende Einbruch in Volks- und Mittelschule Waidhofen: Enormer Sachschaden

Der Tresor in der Volksschule wurde aufgebrochen. Foto: privat

G roßen Schaden richteten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Volksschule und der Neuen Mittelschule in Waidhofen an: Sie brachen einen Tresor, Türen und sämtliche Kästen auf.