Budgetkürzung: Droht Eibetex in Waidhofen nun das Aus?

Paukenschlag am Montagvormittag: Wie FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl erfahren haben will, soll Eibetex in Waidhofen die komplette Unterstützung durch das AMS gestrichen werden.

„Wir haben heute erfahren, dass auf Bundesebene das AMS drastische Kürzungen bei Projekten für Langzeitarbeitslose, Wiederbeschäftigung etc. vornimmt. Auch Eibetex Waidhofen ist von diesen Kürzungen betroffen. Im Konkreten streicht das AMS hier die volle Unterstützung“, erläutert Waldhäusl.

Derzeit werde Eibetex jährlich aus Mitteln des AMS mit rund 1,07 Millionen Euro und rund 200.000 Euro vom Land NÖ unterstützt.

„Dadurch ist es möglich, dass nicht nur sehr viele engagierte Bürger unserer Region einen Arbeitsplatz haben, sondern auch sehr viele Frauen, aber auch schwer vermittelbare 50+ Personen wieder in eine Beschäftigung finden. Es sind auch sehr viele Personen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung dabei“, führt Waldhäusl den Nutzen dieses seit über drei Jahrzehnten bestehenden Projekts für den Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit im Bezirk Waidhofen an.

Waldhäusl will mehr Landesmittel für Eibetex

„Ich persönlich verstehe diese grausliche Entscheidung in keinster Weise und betrachte es als weiteren Anschlag auf unser Waldviertel. Ich habe daher in einem persönlichen Gespräch mit der zuständigen Landesrätin Susanne Rosenkranz sichergestellt, dass sie beziehungsweise wir nach allen Möglichkeiten suchen werden, eine Schließung dieser wertvollen Institution zu verhindern“ verspricht Waldhäusl. Die Bundesregierung habe für ihn mit diesem Schritt die letzte Glaubwürdigkeit verspielt, schließt Waldhäusl.

Die Waidhofner AMS-Geschäfstsstellenleiterin Edith Palisek-Zach will sich zur Causa nicht im Detail äußern, bestätigt aber, dass die Mittel des Bundes für das AMS für das Jahr 2024 reduziert worden seien. Man müsse sich anschauen, was man jetzt noch umsetzen könne und was nicht, räumt Zach ein.

Die NÖN fragte auch beim AMS Niederösterreich nach, was die kolportierte Streichung der Mittel für Eibetex bedeute und wie man zu dieser Entscheidung gelangt sei. „Es laufen noch Gespräche und diese möchten wir auf jeden Fall abwarten“, sagt Martina Fischlmayr, Abteilungsleiterin des Büros der Landesgeschäftsführung des AMS Niederösterreich.