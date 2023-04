LPDNÖ sucht Mitarbeiter: Veranstaltung gibt Einblicke in Polizei

Unter der Leitung von Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek präsentierten Abteilungsinspektor Johannes Heissenberger und Gruppeninspektor Michael Schuhmacher das Berufsbild und die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten: „Der Polizeidienst ist sehr abwechslungsreich, und man erlebt immer wieder Neues“, erklärte Abteilungsinspektor Johannes Heissenberger. „Bei unserer Polizei steht der Mensch im Mittelpunkt. Dazu zählen die Mitarbeiter ebenso wie die Bürger. Die Polizisten sind nicht nur die Bösen, die strafen, sondern können auch Lebensretter sein.“ Als Polizist sei man Teil eines eingespielten Teams und profitiert von vielen Vorteilen: einem sicheren, abwechslungsreichen Arbeitsplatz, einer bezahlten Ausbildung - im ersten Ausbildungsjahr erhält man rund 1.650 Euro monatlich - und vielen anderen zusätzlichen Leistungen.

Die Grundausbildung dauert zwei Jahre, wobei hier schon Praxiszeiten enthalten sind. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, nach oben hin gibt es keine Grenze mehr. Es gibt auch keine Einschränkungen mehr bezüglich Körpergröße oder für Brillenträger. Tätowierungen sind nicht grundsätzlich verboten, Tattoos am Unterarm werden je nach Motiv bewertet.

Das Auswahlverfahren besteht aus drei Testtagen. Am ersten Tag erfolgt die psychologische Eignungsdiagnostik. Am Tag zwei wird der Sporttest durchgeführt, und am dritten Tag steht die ärztliche Untersuchung auf dem Programm.

Nähere Infos gibt es unter: www. polizeikarriere.gv.at

