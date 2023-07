Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit hat weiterhin hohe Priorität

Aktuell sind Ende Juni 2023 mit 378 (174 Frauen und 204 Männer) um 10 bzw. 2,6 % weniger Personen auf Jobsuche als im Vorjahr. Rechnet man die Schulungsteilnehmer (133) dazu, waren im Bezirk Waidhofen/Thaya gegenüber dem Vorjahr mit 511 um 8 oder 1,5 % weniger Personen beim Arbeitsmarktservice gemeldet. Mit Ende Juni waren 263 offene Stellen (davon zehn nicht sofort verfügbar) beim AMS Waidhofen/Thaya gemeldet. Dies bedeutet ein Plus von 23 Jobvakanzen gegenüber dem Vorjahr. Den 25 Lehrstellensuchenden (11 davon sofort verfügbar) stehen 86 (80 davon nicht sofort verfügbar) Lehrstellen zur Verfügung.

„Der Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit geht weiter voran. Im Bezirk Waidhofen waren Ende Juni 25 langzeitarbeitslose Personen (mehr als ein Jahr) beim AMS vorgemerkt. Gegenüber dem Juni des Vorjahres bedeutet das eine Verringerung des Vorgemerktenstandes dieser Personengruppe von 39 %“, informiert die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin Marion Brenner.

Mehr Jobsuchende nutzen Beratung und Qualifizierung mit dem AMS

„Bist du gscheiter, kommst du weiter!“ – Unter diesem Motto hat das Arbeitsmarktservice NÖ eine Kampagne lanciert, um Jobsuchenden in Niederösterreich die Berufs- und Bildungsberatung näher zu bringen. Gut informiert und beraten, haben in diesem Jahr bereits über 1.000 Personen eine Fachkräfteausbildung gestartet. Bis Jahresende will das AMS in NÖ über 2.000 neue Schulungseinsteiger gewinnen. Susanne Schindl aus dem Bezirk Waidhofen macht mit Unterstützung des AMS aktuell eine Ausbildung zur Tischlerin. „Uns ist wichtig, dass die Ausbildung passt und Freude macht. Wird sie abgebrochen, verlieren alle wertvolle Zeit. Die Personen sind meist wieder arbeitslos und die Unternehmen bekommen nicht die Arbeitskräfte, die sind dringend brauchen“, so Brenner.

189 Personen haben seit Jahresbeginn eine Berufs- und Bildungsberatung des AMS Waidhofen genutzt. 15 Jobsuchende haben eine Fachkräfteausbildung mit dem AMS gestartet. „Bis Jahresende sollen 20 Kunden eine hochwertige Fachkräfteausbildung mit dem AMS beginnen“, berichtet die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin.