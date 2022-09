Sonja Eder im Ruhestand

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Sonja Eder, die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin des Arbeitsmarktservice, wurde nach 42 Dienstjahren in die Pension verabschiedet.

Sonja Eder trat am 15. September 1980 beim Arbeitsamt Waidhofen in der Leistungsabteilung — damals als einzige Frau — ein. Im Zuge der

Umstellung auf das Arbeitsmarktservice 1994 wurde sie zur Abteilungsleiterin in der Servicezone und zur stellvertretenden Geschäftsstellenleiterin ernannt. 2021 wurde in der Regionalen Geschäftsstelle (RGS) Waidhofen das Fachzentrum Bildungskarenz/Bildungsteilzeit (Bearbeitung für ganz Niederösterreich) installiert. Sonja Eder hat dieses maßgeblich mit aufgebaut.

Zu ihrer Nachfolgerin wurde Marion Brenner ernannt, die sich gemeinsam mit Geschäftsstellenleiterin Edith Palisek-Zach stellvertretend für das gesamte AMS-Team bei Sonja Eder für ihren jahrelangen Einsatz bedankte..

„Sonja Eder hat durch ihr hohes Engagement, ihre hohe Fachkompetenz, ihre gute Vernetzung und ihren unermüdlichen Einsatz für die Kunden des AMS bestochen. Sie war AMS-Mitarbeiterin mit Leib und Seele,“ so Edith Palisek-Zach über ihre ehemalige Stellvertreterin.

