Offene Türen auf Baustelle in Gastern

Bei einem „Tag der offenen Baustelle“ konnte am 1. April ein Blick in das umgebaute Amtsgebäude geworfen werden. Die ersten Besucher warteten bereits um 14 Uhr auf die Führungen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten entstanden zwölf Wohnungen mit barrierefreiem Eingang und eine zweite Arztordination mit eigenem Zugang.

Für die Planung des Umbaus war Architekt Rudolf Schwingenschlögl mit seinem Team verantwortlich. Das Gebäude ist an eine Biomasseanlage angeschlossen und verfügt über eine Photovoltaik-Anlage, um eine nachhaltige Wärmeversorgung zu gewährleisten. „Aus dem Archiv ist eine Loft-Wohnung mit rund 100 m² entstanden“, ist Bürgermeister Roland Datler begeistert.

Die Außengestaltung des Gebäudes soll bis zum Sommer abgeschlossen sein. „Unser Ziel ist es, auch einen neuen Ortskern zu schaffen, eine verkehrsberuhigte Begegnungszone, eine Grünfläche, E-Tankstelle und rund 45 Stellplätze in unmittelbarer Umgebung des Gebäudes“, erklärte Architekt Rudolf Schwingenschlögl. Dafür dürfte auch die Versetzung bzw. Drehung des Bertholdsdenkmals erforderlich sein. Auf jeden Fall will Schwingenschlögl auch diesen Bereich „auf eine Ebene bringen“, also barrierefrei gestalten.

Die Umbauarbeiten wurden 2019 gestartet. „2020 gab es gleich zwei Wochen coronabedingten Stillstand und wir haben um die Fertigstellung unseres Bauvorhabens gefürchtet. Wenn man die aktuelle Lage betrachtet, wissen wir, dass es genau der richtige Zeitpunkt war“, ist Datler froh, das Projekt, das mit rund 2,7 Mio. Euro kalkuliert ist, zum Abschluss bringen zu können.

