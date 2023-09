Das Informationsfreiheitsgesetz verspricht mehr Transparenz - Klarheit

Über ein zentrales Informationsregister sollen durch die Gemeinden proaktiv veröffentlichungspflichtige Informationen - das sind Informationen von allgemeinem Interesse - zugänglich gemacht werden. Sonstige Informationen werden auf Antrag möglichst rasch und direkt zugänglich gemacht. Ausnahmen gelten für den erforderlichen Schutz bestimmter gewichtiger öffentlicher und privater (vgl. das Grundrecht auf Datenschutz) Geheimhaltungsinteressen. Das Informationsrecht ist im Rechtsweg durchsetzbar.

Nun gibt es einen Arbeitsentwurf, in dem es heißt, dass Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern nicht zur Veröffentlichung verpflichtet sind. Sie können solche Informationen nach Maßgabe dieser Bestimmungen veröffentlichen. Über 2.000 Gemeinden mit mehr als 4,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern wären von der Veröffentlichungspflicht also gar nicht betroffen. Übrig bleiben nur 87 Gemeinden, die alle, für die Öffentlichkeit relevanten, Informationen von sich aus veröffentlichen müssten.

Nur 87 Gemeinden sind vom Gesetz betroffen

Bürgermeister Franz Fischer aus Raabs an der Thaya meint dazu: „Grundsätzlich muss man sagen, dass es sinnvoll ist Transparenz zu schaffen und ein Gesetz müsste normalerweise für alle gelten. Zu bedenken ist aber, wie bei vielen anderen Beispielen auch, der notwendige bürokratische Aufwand, der vor allem für kleinere Gemeinden eine Herausforderung darstellt.“

Aus der Sicht Fischers sollen die Bürger ein möglichst hohes Maß an Informationen aus dem Rathaus bekommen, dies dient sicherlich auch als Motivation für die Menschen, sich in das Gemeindeleben einzubringen. „Manchmal ist es aber aus rechtlicher Sicht oder aus Datenschutzgründen nicht möglich, Informationen aus dem Rathaus weiterzugeben“, gibt Fischer zu bedenken. Gemäß seinem Grundsatz „Man muss mit den Menschen reden und immer das konstruktive Gespräch suchen“ setzt er in Raabs auf größtmögliche Transparenz. „Wir sind für wirklich klare und unkomplizierte Regelungen, damit wir als Gemeinde bestmöglich im Dienste der Bürgerinnen und Bürger arbeiten können“, ergänzt Fischer.

Josef Ramharter, Bürgermeister in Waidhofen, berichtet: "Die Gemeinden haben großes Interesse daran, dass Entscheidungen transparent und nachvollziehbar kommuniziert werden. Gemeinderatssitzungen sind öffentlich, die Tagesordnung wird im Vorfeld an der Amtstafel und auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht und die Protokolle der Gemeinderatssitzungen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya stehen auf der Webseite zum Download bereit.“

Der Voranschlag und der Rechnungsabschluss werden ebenfalls veröffentlicht, in den Stadtnachrichten wird nach jeder Sitzungsreihe (sechs Mal jährlich) in Kurzform über Entscheidungen des Gemeinderates berichtet. Ramharter ergänzt: „ Ich hatte in meiner bisherigen Zeit als Bürgermeister nie den Eindruck, dass zu wenig Information zur Verfügung steht, eher im Gegenteil. Der Voranschlag und der Rechnungsabschluss sind sehr komplex und schwer lesbar. Wir müssen uns diesbezüglich aber an die Vorgaben der VRV 2015 (Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung) halten. Sie regelt die Form und Gliederung der Voranschläge und der Rechnungsabschlüsse. Daher ist es wichtig, dass wir das Medium der Stadtnachrichten so aufbereiten, dass wir möglichst kompakt und vollständig informieren. Hier leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Öffentlichkeitsarbeit hervorragende Arbeit!“

Wenn es Anfragen zu Projekten wie Bauvorhaben oder Umwidmungen gibt, sucht Ramharter immer das persönliche Gespräch, und zwar meist vor Ort, weil es für alle Beteiligten Vorteile bringt. Zudem steht das Bauamt in Waidhofen bei Fragen gerne zur Verfügung.

„Die aktuellen Regelungen sind völlig ausreichend, ich musste mich noch nie auf das Amtsgeheimnis berufen. Ich freue mich, wenn Gemeinderatssitzungen besucht werden und damit Interesse an der Arbeit in der Gemeinde gezeigt wird. Unser Projekt der Stadterneuerung XL und unsere Umfragen (Jugendumfrage und Freizeitzentrum-Umfrage) sind wichtige Instrumente, um die Bevölkerung in Entscheidungsprozesse einzubeziehen“, schließt Ramharter ab.

Transparenz wird in den Gemeinden bereits gelebt

Anette Töpfl, Bürgermeisterin in Vitis, stellt ihre Sicht dar: „Mit dem Wegfall des Amtsgeheimnisses würde jedenfalls das Recht auf individuelle Informationsfreiheit gestärkt werden. Das heißt: möchte jemand eine Information von einer Gemeinde haben (auch von einer Gemeinde mit weniger als 10.000 Einwohnern), so steht jedermann (Journalist, NGO, Bürger) das Recht zu, individuell die Information, die er haben möchte, anzufordern, die dann auch – wenn keine Geheimhaltungsgründe entgegenstehen – schon binnen vier Wochen (!) erteilt werden muss. So gesehen werden die Bürgerrechte weiter gestärkt.“

Aber die Gemeinden sind jetzt schon transparent, hält Töpfl fest. Zahlreiche Gemeinden veröffentlichen die Gemeinderatsprotokolle auf ihren Homepages und informieren laufend über Bürger-App-Lösungen oder soziale Medien über aktuelle Geschehnisse, Ausschreibungen oder Services.

„Bürger sollen grundsätzlich so viel Informationen bekommen, wie sie auch wollen. Die Grenze liegt dort, wo andere Bürgerinnen und Bürger, die von Entscheidungen betroffen sind, nicht in ihren eigenen Rechten betroffen sind - beispielsweise Bauaktinformationen“, so Töpfl weiter. „Der Hausplan könnte vielleicht für den einen oder anderen von Interesse sein, aber diese Information könnte ein Einbrecher wiederum missbrauchen.“

Sowohl in der Bauordnung als auch im Raumordnungsgesetz ist klar geregelt, dass Bauvorhaben oder auch Flächenwidmungsänderungsabsichten eine definierte Zeit zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt werden müssen bzw. auch Betroffene mit „Nachbarrechten“ nachweislich informiert werden müssen. Danach gibt es öffentliche Diskussionen im Gemeinderat, bei denen alle interessierten Bürger zuhören können.

Probleme sieht Töpfl in der Umsetzbarkeit: „Das wirkliche Problem des diskutierten Entwurfes zum Informationsfreiheitsgesetz ist, dass er, wie am Beispiel Hausplan verdeutlicht, eine Detailprüfung nach sich zieht, ob die Freigabe dieser Information von allgemeinem öffentlichen Interesse ist. Allein der Prüfaufwand, die Abwägung usw. erfordert juristische Kenntnis in einem Umfang, wie wir sie in den mittleren und kleinen Gemeinden nicht haben und zieht enormen – auch finanziellen Aufwand – nach sich.“

Sie schlägt daher vor, dass der Bundesgesetzgeber eine exakte Liste ausgibt, was veröffentlicht werden soll. Das meiste liegt in den Gemeinden schon digital vor. Der Bund muss nur mehr Schnittstellen programmieren und die Daten wandern automatisch in öffentliche Register, wie das bei „offenerhaushalt.at“ schon der Fall ist.