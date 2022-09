Fünf Wohnungen schon vergeben

Groß ist die Nachfrage nach den neuen Wohnungen im generalsanierten Amtsgebäude der Marktgemeinde Gastern. Fünf der insgesamt 12 zur Verfügung stehenden Wohnungen sind bereits vergeben.

Während die baulichen Maßnahmen im Gebäude abgeschlossen sind, geht nun die Umgestaltung des Außenbereiches in die Endphase. Wie die NÖN berichtete, soll im Bereich des Amtsgebäudes eine Begegnungszone entstehen. Dafür wurde schon im Sommer die kaum mehr verwendete Brückenwaage demontiert. Dies war ursprünglich nicht vorgesehen, daher wurden diese und weitere Änderungen fraktionsübergreifend bereits vor dem Sommer in einer Gemeinderatssitzung festgelegt.

Nun galt es, das entsprechende Nachtragsangebot der Firma Talkner zur Entfernung der Brückenwaage und zur veränderten Flächengestaltung zu beschließen, das sich auf 50.920 Euro belief. Der Beschluss wurde in der Gemeinderatssitzung am verangenen Donnerstag gefasst, in der auch weitere Aufträge für die Umfeldgestaltung vergeben wurden. Krustenplatten und Sitzblöcke werden von der Firma Kammerer bezogen, mit der Grünraumgestaltung und Bepflanzung wurde die Baumschule Bauer beauftragt, Fahnenmasten werden von der Firma Sonnleithner installiert, für die Anbringung eines Aschers ist die Firma Schäfer Shop verantwortlich, und die Abfallbehälter werden von der Firma Profi Shop angebracht.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für diese Aufträge auf 14.968 Euro. Ein paar kleinere Aufträge wurden auch noch für das Amtsgebäude vergeben, und zwar für die Komplettierung des Schließsystems und der Briefkästen (Kainz Metalltechnik), die Anbringung von Feuerlöschern samt der zugehörigen Beschriftung (Firma Noris) und für Orientierungstafeln und Beschriftungen (Firma XStyle) zu einem Gesamtpreis von 11.248 Euro. Außerdem übernimmt die Gemeinde die anfallenden Betriebskosten für die im Gebäude untergebrachte Freiwillige Feuerwehr Gastern und das Foyer der Raiffeisenbank-SB-Stelle.

Erfreuliche Nachrichten gibt es an der Kosten-Front: „Laut Architekt Rudolf Schwingenschlögl kann die vergebene Auftragssumme eingehalten oder sogar unterschritten werden“, zeigt sich Bürgermeister Roland Datler erfreut. Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.