Wohnungsvermietung im Amtshaus Gastern läuft an

Jetzt geht es Schlag auf Schlag mit dem Umbau und der Modernisierung des Amtsgebäudes: Nun wurde der zusammen mit der gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) erstellte Folder für die 12 im Haus befindlichen Wohnungen veröffentlicht, und die Büroflächen im Erdgeschoss sind bereits fix vermietet.

In den Wohnungen wird derzeit der Innenausbau vervollständigt, das Ziel ist, Mitte 2022 mit dem Projekt fertig zu sein. „Wir gehen jetzt in die Bewerbung und Vermietung. Zwei Wohnungen sind bereits vergeben“, betont Bürgermeister Roland Datler (ÖVP). Die nötigen Beschlüsse wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf den Weg gebracht.

In dem Folder sind alle Wohnungen, die zwischen 45 und 76 Quadratmetern groß sind, sowie die rund 100 Quadratmeter große Loft-Wohnung detailliert beschrieben. Wichtig für die Gemeinde war es, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zu schaffen. „Wir haben uns an einem Richtwert von 450 Euro für 60 Quadratmeter inklusive Betriebskosten orientiert. Darauf beruht unsere Berechnung, und wir sind damit im Segment neuer Wohnungen ganz gut unterwegs“, fasst Datler zusammen.

Für die Vergabe der Wohnungen wurde seitens der Gemeinde ein eigenes Gremium eingerichtet, in dem alle geschäftsführenden Gemeinderäte sowie je ein Vertreter jeder Fraktion vertreten sind. „Dadurch können wir Vergaben im kurzen Weg beschließen, in den Gemeinderatssitzungen wird dann darüber berichtet“, erklärt Datler.

Geschäftsflächen an Nordhof Service vermietet

Während es noch einige Monate dauern wird, bis die ersten Mieter einziehen können, ist man mit den Geschäftsflächen im Erdgeschoß schon weiter. Hier hat die Nordhof Service GmbH die Büroflächen der ehemaligen Raiffeisenbank-Filiale, die Ende November geschlossen wurde, angemietet. Die Firma, die Bilanzbuchhaltung und Softwareentwicklung anbietet, wurde 2015 durch den Zusammenschluss von zwei Einzelunternehmen gegründet. „Wir sind zu dritt gestartet und werden ab Jänner zu acht sein. Wir sind am Wachsen und brauchten daher mehr Platz“, begründet Geschäftsführer Markus Moldaschl die Entscheidung, den Firmensitz von Grünau nach Gastern ins Amtsgebäude zu verlegen.

Der nächste wichtige Schritt im Zuge des Amtshaus-Umbaus wird die Inbetriebnahme des Aufzugs im Februar sein. Ab diesem Zeitpunkt ist das Gemeindeamt dann barrierefrei erreichbar.

Gute Neuigkeiten gibt es auch bezüglich der Umfeldgestaltung. Hier hatte es im Herbst kurzfristig Aufruhr gegeben, weil die SPÖ vor einer angeblich geplanten Durchfahrtssperre in der Bachstraße, die hinter dem Amtsgebäude vorbeiführt, warnte und Unterschriften gegen ein solches Vorhaben sammelte. Nachdem der Bürgermeister klargestellte, dass dies keinesfalls geplant sei, hat man nun in fraktionsübergreifenden Gesprächen einen Konsens gefunden.

Begegnungszone: Start der Detailplanung

Auf den Gemeindestraßen um das Amtshaus soll eine Begegnungszone eingerichtet werden, in der Fahrzeuglenker Rücksicht auf Fußgänger und Radfahrer nehmen müssen. Gleichzeitig soll die Pakrplatz-Situation optimiert werden. Die Durchfahrtsmöglichkeit durch die Bachstraße bleibt aufrecht.

Die Hauptstraße ist von der Begegnungszone ausgenommen, da es sich um eine Landesstraße handelt. Eine erste Planskizze liegt bereits vor, nun soll die Detailplanung begonnen werden, mit dem Ziel einer Umsetzung im Laufe des Jahres 2022.

Alle Beschlüsse um die Amtshaus-Umgestaltung erfolgten einstimmig.