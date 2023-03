Raabs: Letzte Sitzung für Rudolf Mayer

Für Bürgermeister Rudolf Mayer (rechts) war es die letzte Gemeinderatssitzung seiner Amtszeit. Am vergangenen Mittwoch übergab er die Amtsgeschäfte interimistisch an Vizebürgermeister Franz Fischer. Die Wahl des neuen Bürgermeisters findet am 16. März um 19.30 Uhr statt.

Foto: Stadtgemeinde Raabs