Neue Ärztin öffnet Praxis in Waidhofen/Thaya

Ab Oktober gibt es mit Andrea Eisen eine neue praktische Ärztin in der Bezirkshauptstadt. Eisen übernimmt die ehemalige Arztstelle von Astrid Karimian-Namjesky. Die neue Ärztin studierte in Wien und ist seit ihrer Turnusausbildung am Landesklinikum Waidhofen seit vielen Jahren im Waldviertel verwurzelt.

Die Stadtgemeinde freut sich, An drea Eisen in Waidhofen als praktische Ärztin begrüßen zu dürfen. Vor der offiziellen Praxiseröffnung besuchten Bürgermeister Josef Ramharter und Gesundheitsstadtrat Markus Loydolt Andrea Eisen in der frisch umgebauten und modernisierten Ordination in der Hamernikgasse. „Wir freuen uns sehr, dass die freie Arztstelle wieder besetzt werden konnte und dass Frau Doktor Eisen als engagierte junge Ärztin die medizinische Grund versorgung ergänzt“, so Josef Ramharter und Markus Loydolt unisono.

Andrea Eisen ist Ärztin für Allgemeinmedizin, Fachärztin für Anästhesie und Intensiv medizin, Notärztin mit regelmäßiger Notarzttätigkeit und hat Diplome für Akupunktur, spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin.

