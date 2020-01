Andy Marek spendete 7.200 Euro aus Show-Erlös .

Insgesamt 7.200 Euro aus dem Spendenerlös der Weihnachtsshow spendete Andy Marek in den vergangenen Tagen an zwei Familien, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hatte, und an die Kolpingwohnhäuser in Waidhofen.