Waidhofen/Thaya bekommt einen praktischen Arzt

Auf Anfrage bei der Österreichischen Gesundheitskasse wurde den Niederösterreichischen Nachrichten mitgeteilt, „dass es eine/n Interessenten/Interessentin für die Planstelle für Allgemeinmedizin in Waidhofen gibt. Erfreulicherweise konnte in der letzten Ausschreibungsrunde ein Bewerber/Bewerberin gefunden werden. Nach der Teilnahme an einem Vorstellungsgespräch kann mit einem frühestmöglichen Start ab 1. Juli 2022 gerechnet werden. Die potenziellen Räumlichkeiten müssen noch umgebaut und eingerichtet werden, daher kann sich dieser Termin noch etwas verzögern. Die Informationen zu dem neuen Vertragspartner/Vertragspartnerin werden – nach nötiger Beschlussfassung des Landesstellenausschusses – ehestmöglich veröffentlicht.“ Laut gut informierten Kreisen ist ein Start im Oktober realistisch.

