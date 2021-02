Mit einer Ausweitung des Testangebots reagierten die Gemeinden im Bezirk Waidhofen auf die seit 8. Februar nötigen Eintrittstests für körpernahe Dienstleistungen.

Zu den bestehenden Teststraßen in Waidhofen und Groß Siegharts kamen ab 8. Februar Testangebote in Vitis und Dobersberg hinzu. Eine weitere Testmöglichkeit gibt es ab 16. Februar in Raabs, außerdem sind ab sofort kostenlose Schnelltests in der Landschaftsapotheke Raabs möglich.

Extratermin für Frisörbesuche am Montag

Damit am Montag überhaupt jemand die Möglichkeit hatte, einen gültigen Test für den Frisörbesuch zu haben, wurde in Waidhofen ein einmaliger Zusatz-Testtermin von 7.30 bis 9.30 Uhr angeboten. Denn die letzte Testmöglichkeit im Bezirk Waidhofen wäre am Samstag um 12 Uhr gewesen. Da der Test, der etwa beim Frisör verpflichtend vorgelegt werden muss, nicht älter als 48 Stunden sein darf, am Montag aber die Teststraßen erst um 17 Uhr wieder öffnen, hätte es eine „Lücke“ zwischen 12 und 17 Uhr gegeben, wo niemand einen gültigen kostenlosen Schnelltest von einer im Bezirk befindlichen Teststraße hätte haben können. Entsprechend viele Anfragen nach Testmöglichkeiten gingen daher bei den Gemeinden ein.

680 kamen am Samstag zum Test

161 Personen ließen sich am Montagvormittag in Waidhofen am Extra-Termin testen. Der stärkste Tag war wie in der Vorwoche der Samstag – hier wurden 680 Personen getestet, mehr als doppelt so viele wie am Samstag davor. Auch an den anderen Wochentagen war die Nachfrage nach den Tests in Waidhofen in der zweiten Woche deutlich höher: 228 kamen am Dienstag zum Test, 271 am Donnerstag – an diesem Tag wurde auch das einzige positive Ergebnis der vergangenen Woche in Waidhofen registriert.

In Groß Siegharts wurden am Montagabend 395 Personen getestet, vier Schnelltests waren positiv. Im Laufe der Vorwoche stieg die Nachfrage kontinuierlich an: 139 Tests waren es am Montag, 151 am Mittwoch und 256 am Freitag.

Laut Bezirkshauptmannschaft sind derzeit 28 Personen im Bezirk aktiv erkrankt, 61 befinden sich in Quarantäne.