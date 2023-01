FF Raabs/Thaya: Neue Bekleidung

Das Kommando der FF Raabs berichtete bei der Mitgliederversammlung über 60 Einsätze im Jahr 2022. Die Feuerwehr rückte 40-mal zu technischen, dreimal zu Schadstoffeinsätzen, zwölf Mal zu Brandeinsätzen, einmal zu einer Brandsicherheitswache und viermal zu Fehlalarmen aus.

Die Mitglieder nahmen auch an 68 Übungen und Schulungen teil. Im abgelaufenen Jahr besuchten wieder 15 Kameraden 54 verschiedene Module und Lehrgänge. Insgesamt wurden bei Einsätzen, Übungen, sonstigen Ausrückungen und Tätigkeiten 6.395 Stunden geleistet. Zusätzlich war die Feuerwehrjugend 2.261 Stunden tätig.

Kommandant Patrick Dejcmar bedankte sich bei den Feuerwehrkameraden und bei der Feuerwehrjugend und deren Betreuern für die geleistete Arbeit. Leonhard Ableidinger, Harry Dworan, Nina Hofbauer, Pascal Hofstetter und Vivien Narozny traten der Feuerwehrjugend bei, und somit besteht diese derzeit aus neun Mitgliedern. Als neues Feuerwehrmitglied wurde Franz Strohmer jun. angelobt, und Jessica Lindtner wurde zur Sachbearbeiterin für den Feuerwehr medizinischen Dienst ernannt.

Nach Corona-bedingter Pause haben im Jahr 2022 wieder auf Bezirks- und auf Landesebene Feuerwehrleistungsbewerbe stattgefunden. Die Bewerbsgruppe der FF Raabs nahm in Drösiedl, Weinpolz und Dobersberg an diesen Bewerben teil. Außerdem stellten sich Mitglieder der Feuerwehr Raabs gemeinsam mit Mitgliedern anderer Feuerwehren erfolgreich den Ausbildungsprüfungen „Technischer Einsatz“ und „Atemschutz“ in Bronze und Silber.

Kommandant Patrick Dejcmar erwähnte besonders das Feuerwehrfest sowie den Helmankauf, der durch Firmen und Privatpersonen finanziert wurde. Er bedankte sich bei Bürgermeister Rudolf Mayer, bei allen Mitgliedern, deren Ehepartnern und Privatpersonen sowie Sponsoren für die tatkräftige Unterstützung.

Einsatzbekleidung wird 2023 angekauft

Für heuer ist der Ankauf neuer Einsatzbekleidung für die Mitglieder geplant, welcher sich finanziell stark auf das Budget niederschlägt. Das Feuerwehrfest findet am 4. Juni statt.

