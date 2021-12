Logistikzentrum: Bau in Endphase

Die Arbeiten am neuen Lager- und Logistikzentrum der Firma Appel in Vitis schreiten voran. Nachdem im Laufe dieses Jahres bereits ein Teil des neuen Lagers fertig wurde und auch Umbauten im Bestandsbereich durchgeführt worden waren, steht jetzt der Rest der neuen Haupthalle vor der Fertigstellung.

„Unser Ziel ist, die Halle noch vor dem Winter dicht zu bekommen, damit wir ab Weihnachten bzw. Jänner die Bodenplatte reinbetonieren und mit dem Innenausbau beginnen können“, schildert Appel-Geschäftsführer Helmut Hörmann den Zeitplan.

Man hinke etwa ein halbes Jahr hinter den ursprünglichen Planungen hinterher – ursprünglich ging man von einer Fertigstellung Ende 2021 aus. Doch der Umbau im laufenden Betrieb und Lieferengpässe im Frühjahr verzögerten den Fortschritt.

„Wir gehen jetzt davon aus, dass die Haupthalle Ende Februar fertig ist. Im ersten Halbjahr 2022 wird rundherum die Fassade erneuert und die Parkplätze und Lagerflächen im Freien asphaltiert. Zu den baulichen Maßnahmen im Außenbereich gehört auch die Errichtung eines Sicker- und Ausgleichsbeckens für die versiegelten Flächen“, erklärt Hörmann. Die offizielle Eröffnung ist im Sommer 2022 geplant.

Das Schaffen von mehr Lagerfläche war aufgrund des Wachstums der Firma Appel dringend notwendig und angesichts der Lehren aus der Corona-Pandemie – Stichwort Lieferengpässe – auch ein Gebot der Stunde. Um den nötigen Platz zu schaffen, wurde im Sommer 2020 das alte Fliesenlager abgerissen. An dessen Stelle entstand das neue Paletten-Regallager, dessen zweiter Teil mit dem Kommissionierungslager gerade in die Fertigstellungsphase geht. Im Mai 2021 wurde der erste Teil des neuen Lagers mit 1.000 Quadratmetern Fläche schon in Betrieb genommen.

Lager-System wird umgestellt

Auch das alte Installateurlager wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Parallel dazu wurde auf das Bestandsgebäude aufgestockt und das Ganze mit einem neuen Flachdach versehen. Hier entstehen je 600 Quadratmeter Lagerfläche auf zwei Geschoßen –insgesamt also weitere 1.200 Quadratmeter. Auch ein Besprechungs- und Schulungsraum samt Dachterrasse ist im Entstehen.

„Wir stellen mit dem Umbau auch unser System von einer örtlichen Trennung der Gewerke – Haustechnik, Elektrotechnik sowie Fliesen- und Bodenleger – auf eine Trennung nach dem Handling um. Das bedeutet, in einem Lagerbereich befinden sich alle Kleinteile, die man in die Hand nehmen kann, die großen Teile findet man in einem separaten Lagerbereich“, erläutert Hörmann.

Für den Kunden wird es eine zentrale Ausgabestelle geben, anders als bisher, wo man die jeweiligen Gewerke einzeln aufsuchen musste. Ein weiterer Vorteil des neuen Logistikzentrums sind die zehn Ladebuchten des Kommissionierungslagers. „Früher mussten wir in der Früh bei einem Tor fast 50 Busse beladen, das war stets ein Nadelöhr. Jetzt mit zehn Toren geht das erheblich schneller und effizienter“, merkt Hörmann an. Besonders stolz ist er auf seine Lagermitarbeiter, die den Um- und Neubau im laufenden Betrieb abwickeln mussten. Die Auftragslage sei nach wie vor gut, Fachkräfte in allen drei Gewerken seien jederzeit willkommen, fügt Hörmann hinzu.