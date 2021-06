Auf eine Baustelle müssen sich die Bewohner in der Siedlung „Steinbreite“ einstellen. Ab dieser Woche werden dort die EVN-Strom-Erdkabel verlegt und die Gasleitungen erneuert.

Die Gemeinde Dietmanns nutzt die Gelegenheit und schließt sich mit der Mitverlegung der Verkabelung für die Ortsbeleuchtung, der Errichtung von 20 Lichtmasten und dem Tausch defekter Wasserschieber an. Der Gemeinderat beauftragte die Firma Leyrer+Graf mit der Mitverlegung der Kabel um 8.596 Euro; dazu kommen noch rund 780 Meter Erdkabel zum Laufmeterpreis von 4,95 Euro (4.633 Euro gesamt). Die 20 Lichtmasten für die Ortsbeleuchtung in der Steinbreite werden von der Firma Birtner Stahlbau aus Schwadorf als Billigstbieter zum Preis von 5.880 Euro angekauft.

Arbeiten bis Ende Juli

Die Arbeiten sollen bis Ende Juli dauern und so abgestimmt werden, dass die Zufahrt ins Siedlungsgebiet jeweils von einer Seite aus möglich ist. „Das ist wichtig, da wir dort auch ältere Bürger haben, denen es nicht zumutbar wäre, ihre Autos an der Hauptstraße abzustellen. Durchzugsverkehr haben wir in der Steinbreite ohnehin keinen“, erklärt Bürgermeister Harald Hofbauer (SPÖ).

Zurückgestellt wurde indessen die Sanierung von Kanal und Wasserleitung in der Südsiedlung, in der Kellergasse und in der Schulgasse. Die Ziviltechnikerleistungen für die Ausschreibung, Planung und Bauausführung wurden zwar an die Micheljak & Partner Ziviltechniker-GmbH um 29.601 Euro vergeben, doch die Arbeiten selbst noch nicht.

„Wir erhielten hier Angebote im Bereich von 130.000 bis 260.000 Euro, obwohl der Voranschlag nur 85.000 Euro betragen hat. Das schien uns deutlich zu teuer, wir werden daher mit dem Vorhaben warten, bis sich die Auftragslage der Baufirmen wieder etwas normalisiert hat“, begründet Hofbauer die Entscheidung, von der Arbeitsvergabe Abstand zu nehmen. Nur die grabenlose Sanierung des Kanals in den betroffenen Bereichen mittels „Inliner“ wird durchgeführt – der Auftrag dafür ging an die Firma Strabag um 69.005 Euro.

Veränderungen auch in Schulen

In der Gemeinderatssitzung, in der diese Beschlüsse gefällt wurden, berichtete Hofbauer auch über Veränderungen im kommenden Schuljahr 2021/22. Die Volksschule wird nur mehr einklassig geführt, da drei Kinder nicht die Dietmannser Volksschule besuchen und damit nur 25 Kinder ange meldet sind. Für eine zweite Klasse wären 26 Schüler erforderlich. Um auch Kinder mit erschwerten Anforderungen betreuen zu können, ist die Aufnahme einer Stützkraft – wenn möglich mit pädagogischer Ausbildung – nötig.