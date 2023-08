Ferialarbeit im Landesklinikum Waidhofen/Thaya

Ferialarbeit im Landeklinikum Waidhofen im August: Claudia Scherzer (Leitung med. Schreibdienst), Robert Zeindl (kaufmännische Verwaltung), Clara Schmitmeier, Tanja Trefanitz (Hygienefachkraft), Johanna Sachar, Helmut Sowa (interim. Leitung Materialwirtschaft), Bernadette Erla (Personalverwaltung), Vanessa Witt, Valentina Erla, Leonie Popp, Thomas Macho und Susanne Schuster (Radiologie. Foto: Landesklinikum Waidhofen

Auch das Landesklinikum Waidhofen/Thaya freut sich, jedes Jahr engagierte junge Menschen begrüßen zu dürfen, um ihnen verschiedene Berufsfelder näher zu bringen. Eingebunden in den normalen Berufsalltag dürfen auch heuer wieder die Schüler verantwortungsvolle Aufgaben in den Bereichen Radiologie, Patientenadministration, medizinischer Schreibdienst, Materialverwaltung, Küche sowie auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie übernehmen.

„Die Ferialarbeit ist für die jungen Menschen ein erster Einblick in die Berufswelt mit wertvoller Erfahrung. Uns gibt sie die Möglichkeit, die Vielfältigkeit der Berufsfelder in einem Krankenhaus näherzubringen und Unterstützung in der täglichen Arbeit zu erfahren“, so Helmut Sowa, interimistischer Leiter der Materialwirtschaft.