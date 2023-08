B36-Verbreiterung bei Vitis: Baustart Ende August geplant

Im Gange sind derzeit die Vorarbeiten für die Verbreiterung der B36 zwischen Vitis und Grafenschlag.

Hier soll eine „Spurzulegung“ auf der Westseite der Fahrbahn auf knapp einem Kilometer Länge umgesetzt werden, um eine dritte Spur zum Überholen zu schaffen. Geplant ist eine Gestaltung wie am „Waller“ zwischen Eichberg und Altweitra, wo die bergwärts verlaufende Spur die breitere ist, aber auch von der Gegenfahrbahn aus überholt werden kann, wenn kein Gegenverkehr herrscht, anstelle einer strikten Trennung mittels Sperrlinie. Die Fahrbahnbreite wird in dem ausgebauten Abschnitt auf 11,50 Meter anwachsen.

Die aktuell neben der Fahrbahn laufenden Arbeiten dienen dem Verlegen einer überregionalen Telefon- und einer Breitbandleitung, die von der Westseite auf die Ostseite verlegt werden muss. Dazu werden hier neue Leitungen verlegt und jeweils am Anfang und Ende der Ausbaustrecke eine Querung zu den bestehenden Leitungen hergestellt. Bis Mitte August sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Foto: Michael Schwab

Für die Arbeiten an der Straße selbst müssen derzeit noch letzte Ausschreibungs-Details geklärt werden. „Wenn hier alles wie geplant klappt, dann kann der Baubeginn Ende August erfolgen“, kündigt Straßenmeister Martin Hiemetzberger an. Verkehrsbehinderungen wird es dadurch heuer – mit Ausnahme einer 70 km/h-Beschränkung im Baustellenbereich – keine geben, da alle Arbeiten neben der Fahrbahn erfolgen. „Bis Dezemember wird der Unterbau bis zur Zementstabilisierung hergestellt. Im Frühjahr 2024 wird eine sechs- bis achtwöchige Totalsperre erforderlich sein, da ein in die Jahre gekommener Durchlass für den Abfluss des Schacherteiches neu gemacht werden muss“, kündigt Hiemetzberger an.

Die Umleitung für die Zeit der Sperre wird erst im Winter ausgearbeitet. Die Fertigstellung soll bis Sommer 2024 erfolgen.