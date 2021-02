Die Firma hatte für ihre Beschäftigen Kurzarbeit angemeldet, da die Aufträge aufgrund der Corona-Krise eingebrochen waren. Dann entschied sich das Unternehmen dazu, sich von Beschäftigten zu trennen. Mit einer Frau einigte sich die Firma auf eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses.

Doch dann kam die Überraschung: Plötzlich behauptete ihr ehemaliger Arbeitgeber, die Frau habe von sich aus gekündigt. Die Betroffene wandte sich an die Arbeiterkammer-Bezirksstelle Waidhofen um Rat. „Auf diesem Weg versuchte der Betrieb, den besonderen Kündigungsschutz in der Kurzarbeit zu umgehen und sich um die Entgeltfortzahlung zu drücken, die der Frau zustand“, berichtet Christian Hemerka, Leiter der AK-Bezirksstelle Waidhofen.

Gespeicherter Chatverlauf als Beweis

Glücklicherweise hatte die Betroffene den WhatsApp-Chatverlauf gespeichert – dort hatten ihr Arbeitgeber und sie sich auf die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses verständigt. „Wir nahmen Kontakt mit dem Betrieb auf und klärten ihn über die rechtliche Lage auf“, sagt Hemerka. Mit Erfolg: Die Kündigung wurde wie vereinbart in eine einvernehmliche Auflösung umgewandelt, und die ausstehende Entgeltfortzahlung von knapp 1.100 Euro erhielt die Frau nachgezahlt.

Dass es Mitte März zu einer noch nie da gewesenen Ausnahmesituation kommen werde, damit habe keiner gerechnet, sagt Hermerka. Wenig verwunderlich, dass es zu Beginn des ersten Lockdowns drunter und drüber ging: „Es herrschte allgemeines Chaos, viele Betriebe haben reflexartig Kündigungen ausgesprochen“, erinnert sich Hemerka. Als die Corona-Kurzarbeit eingeführt wurde, seien etliche Kündigungen jedoch in Kurzarbeit umgewandelt worden.

Zahl der Telefonberatungen vervierfacht

Einen Vorwurf, Mitarbeiter vorschnell gekündigt zu haben, will der AK-Chef den Unternehmen nicht machen: „Wenn ich auf einmal keine Einnahmen mehr habe, dann kann ich die Belegschaft nicht halten, so viele Reserven hat kein Betrieb.“ Die ersten Wochen in der Krise seien heftig gewesen, mit sieben Tagen Arbeit pro Woche. „Die Telefonberatungen haben sich vervierfacht. Wir haben unseren Telefonpool in Niederösterreich von sieben auf 20 Mitarbeiter erweitert“, berichtet Hemerka.

Mit der Abwicklung der Kurzarbeit in den Firmen gab es relativ wenig Probleme, es sei eher zu viel als zu wenig Geld an die Mitarbeiter ausgezahlt worden. „Dadurch hatten wir dann aber leider die bittere Situation, dass es zur Rückforderungen kam“, merkt Hemerka an.

Eine andere, generelle Problematik war, dass Unternehmen den Kündigungsschutz in der Kurzarbeit dadurch zum umgehen versuchten, indem sie Dienstnehmer dazu drängten, selber zu kündigen. Im Bezirk Waidhofen seien solche Vorkommnisse laut Hemerka jedoch relativ moderat gewesen: „Insgesamt kann man den Betrieben und ihren Steuerberatern ein gutes Zeugnis ausstellen.“

Warten auf Verordnungen war Problem

Ein ganz anderes Problem war hingegen die Ankündigungspolitik der Bundesregierung. „Wenn um 11 Uhr eine Pressekonferenz war, kamen zu Mittag reihenweise Anrufe mit Fragen, wie das Verlautbarte im Detail gemeint sei und was das jetzt bedeute. Die zugehörige Verordnung kam aber oft erst Tage später, und bis dahin mussten wir die Anrufer vertrösten“, schildert Hemerka.

AKNÖ-Kammerrat Andreas Hitz bezeichnet 2020 als „das arbeitsreichste und verantwortungsvollste Jahr“ seiner Karriere. Für das Kurzarbeitsmodell habe es eine gute Basis gegeben, auf der die Sozialpartner aufbauen konnten. Die Kommunikation seitens der Wirtschaftskammer sei aber laut Hitz sehr distanziert gewesen, sodass immer wieder Dienstgeber bei der Arbeiterkammer anriefen, um Auskunft zu erhalten.

Herausfordernd sei auch die Vielzahl an Detailfragen gewesen: „Dürfen wir zu zweit im Auto sitzen? Müssen wir dabei Masken tragen? Dürfen wir auf die Baustelle fahren? Was dürfen und können wir tun?“ zählt Hitz einige häufige Fragen aus der Anfangszeit der Pandemie auf.

Vermehrt Fragen zum Testen und Impfen

Jetzt würden sich diese Fragen mehr in Richtung Testen und Impfen verschieben. etwa die Frage, ob man wenn man sich verpflichtend testen muss das in der Arbeitszeit tun darf oder in der Freizeit zur Teststraße fahren muss. „Ein Arbeinehmer rief an, er muss am Montag auf die Baustelle und braucht einen Test, dazu muss er am Samstag zur Teststraße fahren. Das gilt als Arbeitszeit“, nennt Hitz ein Beispiel.

Fälle, wo Dienstnehmern vom Arbeitgeber die Teilnahme an Corona-Tests quasi verboten wurde, seien bisher nicht an die Artbeiterkammer herangetragen worden. „Eher kommt die Frage von Dienstnehmern, ob sie sich testen lassen müssen, oder ob das nicht dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung widerspricht.

Kammerrätin und Pollmann-Betriebsrätin Michaela Schön erlebte dem Beginn der Corona-Krise als „Schockwelle“. Sorgen um die Gesundheit der Mitarbeiter, Angst vor Betriebsschließungen nach Infektionen in der Belegschaft oder besorgte Mitarbeiter, die sich fragten, ob sie jetzt zur Arbeit müssen, obwohl sie nicht in lebenswichtigen Bereichen arbeiten, prägten das Bild. Die Kurzarbeit habe geholfen, Mitarbeiter und damit Know-How in den Firmen zu halten. „Ein großes Thema waren die Kinderbetreuung und das E-Learning, dass meistens an den Frauen neben der Berufstätigkeit hängen blieb“, sagt. Schön.

Schutzmaßnahmen: Freiwilligkeit besser als Zwang

Bei betrieblichen Corona-Schutzmaßnahmen habe sie gute Erfahrungen mit Freiwilligkeit gemacht, etwa wenn dem Personal Masken zur Verfügung gestellt werden und die Beschäftigten ersucht werden, diese auf Wegen durch den Betrieb zu tragen. „Wenn man etwas als Pflicht anordnet, nehmen es die Leute nur widerwillig an“, meint Schön. Positiv hebt sie auch Betriebe hervor, die ihren Mitarbeiter zweimal wäöchentlich freiwillige Corona-Tests anbieten und Erhebungen zur Impfanmeldung durchführen.

Kein besonders großes Thema im Bezirk waren die Risikogruppen-Freistellungen. Wenn weder besondere Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz noch Homeoffice möglich sind, können Personen mit bestimmten Erkrankungen und entsprechenden ärztlichen Gutachten freigestellt werden. Im eigenen Betrieb seien dies 14 von 600 Personen gewesen, sechs davon seien wieder an ihren Arbeitsplatz in der Firma zurückgekehrt. „Bei den übrigen Arbeitnehmern handelt es sich um Leute mit hohem Risiko, etwa Krebspatienten mit geschwächtem Immunsystem“, fasst Schön zusammen.

Ein Freibrief zum Fernbleiben von der Arbeit ist diese Regelung damit keineswegs: „Nur weil man Angst hat, darf man nicht zu Hause bleiben“, stellt Hemerka klar.

Insgesamt nahmen 7.419 Menschen im Jahr 2020 Kontakt zur AK Waidhofen auf, 4.216 konkrete Beratungen in Problemfällen wurden durchgeführt. 943.548 Euro wurden im Arbeits- und Sozialrecht eingebracht, davon entfielen 73.746 Euro auf die Insolvenzberatung. Insgesamt erreichte die Arbeiterkammer Waidhofen für ihre Mitglieder 976.644 Euro.